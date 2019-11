LIVE Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Sandu, dezbătută în plen

(UPDATE 10:33) Maia Sandu: Anume contra acestei nedreptăţi instiţionalizate am protestat. Justiţia lui Plahotniuc a mai avut o practică eficientă, suspendarea preşedintelui pe 5 minute pentru a promova proiectele lor. Şi oamenii nu înţeleg de ce preşedintele Dodon a fost atât de tăcut în trecut şi atât de vorbăreţ în prezent. De ce tăcea atunci când era suspendat pentru 5 minute?

(UPDATE 10:31) Maia Sandu: Domnilor deputaţi socialişti credeţi că alegătorii voştri vor să faceţi alianţă cu Partidul Democrat?

(UPDATE 10:30) Maia Sandu: În 2020 urmează a fi lansate proiecte în valoare de 830 de milioane de euro. Acest Guvern şi-a propus să facă regulă în administraţia publică, în întreprinderile de stat, pe piaţa medicamentelor, la vamă. Am închis nişte robinete la vamă, am oprit scheme de stoarcere de bani din Calea Ferată, Moldtelecom. Am promis să facem ordine şi asta facem. Documentăm zilnic abuzuri şi scheme criminale. Numai cu documentare nu ajungem departe, avem nevoie de justiţie. Avem nevoie de o procuratură eficientă. De aceea reforma justiţiei este piatra de temelie a Guvernului ACUM. Ne dorim ca cei care au furat miliardul să ajungă la închisoare.

(UPDATE 10:27) Maia Sandu: Oamenii de afaceri se simt liberi şi ştiu că nimeni nu va veni să le preia afacerea. Ei ne vizitează des, dar aşteaptă să vadă dacă reformele justiţiei nu sunt doar vorbe frumoase.

(UPDATE 10:27) Maia Sandu: Pregătim un plan investiţional pentru pregătirea unui nou aeroport low-cost.

(UPDATE 10:26) Maia Sandu: Am majorat cu 50 % cota la prune şi struguri pentru piaţa europeană. Cu sprijinul partenerilor de dezvoltare am extins programul susţinerii femeilor în afaceri.

(UPDATE 10:25) Maia Sandu: În aceste 5 luni ne-am concentrat pe deconcentrarea economiei. Am analizat schemele frauduloase la Metal Feros, Moldexpo, Moldtelecom, Aeroportul Internaţional Chişinău, Gările Auto, Tutun CTC, Arena Chişină etc. Am eliminat monopolul la exportul de nuci, am găsit posibilitatea de a debloca exporturile de cereale. În sectorul energetic am accelerat construcţia gazoductului Iaşi-Chişinău. Am obţinut 61 de milioane de euro pentru interconectarea liniilor de înaltă de tensiune cu România.

(UPDATE 10:22) Maia Sandu: Noi alocăm mai puţin timp pentru vorbe despre domeniul social şi ne axăm pe aţiuni. De ce aţi vrea să scăpaţi de noi? De ce, domnilor deputaţi vreţi să opriţi toate aceste proiecte?

(UPDATE 10:21) Maia Sandu: Începând cu decembrie 2019 extindem lista medicamentelor compensate. Am identificat suport financaire de la Agenţia pentru Energia Atomică pentru procurarea unui aparat linera pentru pacienţii oncologici. Am eliminat monopolul la serviciile de dializă în ambulatoriu. Ştiţi foarte bine cine deţinea acest monopol şi cine făcea bani nebuni pe seama oamenilor.

(UPDATE 10:20) Maia Sandu: Majorarea plăţilor pentru angajaţii care lucrează în ture de noapte cu până la 1000 de lei. Am majorat alocaţia la naştere pînă la 7000 de lei din 1 iulie.

(UPDATE 10:19) Maia Sandu: Am planificat majorarea alocaţiilor pentru medicii rezidenţi de la 45 de mii de le până la 54 de mii.

(UPDATE 10:18) Maia Sandu: Majorărăm alocaţiile pentru persoanele cu dizabilităţi severe cu 40%.

(UPDATE 10:18) Maia Sandu: Pensionarii care primesc mai puţin de 1500 de pe lună, vor primi câte 50 de lei lunar pentru plata energiei electrice.

(UPDATE 10:17) Maia Sandu: Domnilor deputaţi, îngrijoraţi de situaţia financiară. Poate nu ştiţi dar acum patru ani, cetăţenii primeau doar 215 lei pe lună. Bugetul solidarităţii înseamnă creşterea salariilor cui 10% şi corectarea legii salarizării pentru oferirea unor majorări mai mari pentru diferite categorii de bugetari. 350 până la 500 de lei pe lună.

(UPDATE 10:14) Maia Sandu: Am adus asistenţă financiară în valoare de peste 2 miliarde de lei în doar 5 luni. Aceşti bani au fost acordaţi de partenerii externi.

(UPDATE 10:13) Maia Sandu: Cetăţenii nu aşteaptă miracole în cinci luni. După luni ce muncă dezinteresată încep să se vadă rezultatele şi asta vă sperie. vă sperie un Guvern care acţionează doar în interesul oamenilor, care a reuşit să găsească bani pentru majorările bugetului pentru 2020.

(UPDATE 10:12) Maia Sandu: În aceste zile au loc lucru bizare. Mai întâi PD îşi retrage moţiunea de cenzură, apoi Partidul Socialiltilor înaintează o altă moţiune.

(UPDATE 10:10) Maia Sandu: Bună ziua, stimaţi aleşi ai poporului. Vreau să vă adresez o singură întrebare de ce vă afalţi aici? Ce ce sunteţi deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova? Cred că răspunsul la această întrebare va ghida decizia de astăzi şi sper că măcar unii dintre voi să conştientizeze responsabilitatea în faţa cetăţenilor.

(UPDATE 10:08) Zinaida Greceanîi: Pentru a desfăşura şedinţa de astăzi şi a trece la dezbarea moţiunii de cenzură cred că trebuie să aprobăm un regulament. Cred că iniţial trebuie să-i oferim dnei prim-ministru Maia Sandu să prezinte un raport (o oră). Ulterior întrebări-răspunsuri după finalizarea raportului (o oră). Ulterior, voi oferi posibilitatea fiecărei fracţiuni să adreseze întrebări. Apoi, câte o luare de cuvânt de la fiecare fracţiune parlamentară.

(UPDATE 10.04) Zinaida Greceanîi: La ordinea de zi a fost propusă o singură chestiune. Examinarea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Republicii Mldova din 8 noiembrie 2019.

(UPDATE 10.00) Zinaida Greceanîi: Stimaţi colegi vă rog să luaţi locul în sală. În sală sunt prezenţi 93 de deputaţi.