Livadă de cireşe cu autoservire. Metoda inedită al unui pomicultor de a-şi promova produsele pe timp de pandemie (FOTOREPORT)

Plăteşti 25 de lei şi mănânci cireşe pe săturate. Este oferta unui pomicultor care are o livadă de 24 de ari în satul Işnovăţ din raionul Criuleni. Mai mult, cei care vor să îşi ia cireşe acasă, le culeg singuri şi plătesc doar 15 lei pe kilogram.

Valentin Creciun vrea prin această metodă inedită să îşi promoveze produsele, în condiţiile în care din cauza pandemiei de COVID-19 este riscant să le vândă la piaţă.

"Mi-a venit ideea că mulţi ar dori să vină în livadă să mănânce şi să le culeagă personal. M-am gândit sâmbătă, am făcut câteva poze, duminică dimineaţă am postat pe reţelele de socializare şi am fost un bum de apeluri şi mesaje", a povestit proprietarul livezii, Valentin Creciun.

Mama tânărului antreprenor spune că oferta a atras zeci de clienţi.

"Am fost de acord, deaorece din cauza pandemiei de COVID-19 să nu ne ducem noi în oraş să le vindem şi să creăm probleme. Am fost de acord ca locuitorii oraşului să vină ei la noi în livadă şi să le culeagă singuri. Am avut clienţi care le-am spus că la noi plouă şi ei oricum au venit. Vin, se pozează", a spus mama pomicultorului, Valentina Creciun.

Şi alţi producători au oferte similare: de exemplu, sunt agricultori care au plantaţii de căpşuni, unde oamenii pot merge direct pe câmp să mănânce fructe pe săturate pentru 50 de lei. Cei care doresc să cumpere şi pentru acasă, plătesc 30 de lei pe kilogram.