Litvinenco despre evaluarea activităţii procurorului general: "Vom respecta procedurile parlamentare"

Proiectul de lege privind evaluarea activităţii procurorului general va fi examinat la şedinţa de vineri a Parlamentului doar în prima lectură, iar ulterior va fi supus dezbaterilor publice, inclusiv cu participarea reprezentanţilor instituţiei vizate. Declaraţia a fost făcută de ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, la emisiunea "În centrul atenţiei" de la Publika TV. Potrivit lui Litvinenco, actualul procuror general, Alexandr Stoianoglo, s-a compromis prin legăturile sale cu omul de afaceri Veaceslav Platon. Anterior, cei doi au negat acest lucru."Vom respecta în totalitate procedurile parlamentare. Ca să fie foarte clar - inclusiv, vom organiza, probabil, consultările publice cu toţi factorii implicaţi. Vreau să văd, cum vine Procuratura şi încearcă să argumenteze de ce în raport cu procuror general nu trebuie să existe absolut nicio posibilitate de a analiza activitatea procurorului general, dacă este eficient sau nu este eficient", a spus Litvinenco.De asemenea, Sergiu Litvinenco a explicat de ce a propus anularea concursului pentru selectarea candidatului la şefia Centrului Naţional Anticorupţie:"Eu ca atare sunt susținătorul concursului, ca principiu. Problema este în faptul că politicienii nu sunt cei mai potriviţi pentru a fi evaluatori în cadrul concursurilor, pentru ca, de obicei, prevalează factorul politic."Totodată, Litvinenco susţine că încă nu au fost discutate candidaturi la funcţia de director CNA." - Vreau să vă întreb dacă în aceste condiţii PAS are candidatura pentru şefia CNA? - Nu, nu cred. Cu siguranţă nu am discutat acest lucru. - Se vehiculează că Olesea Stamate va fi propusă pentru aceasta funcţie. - Vă spun că nu am discutat. "Prima şedinţă a sesiunii extraordinare a Parlamentului va avea loc vineri, de la ora 10:00.