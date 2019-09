LITURGHIE SPECIALĂ LA CĂPRIANA. Se împlinesc trei ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni

Mare sărbătoare pentru toți creștinii din țara noastră. În această dimineaţă, sute de enoriaşi au venit la Mănăstirea Căpriana, unde au asistat la o slujbă specială organizată cu prilejul împlinirii a trei ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni.

În cinstea sa, în curtea mănăstirii a fost oficiată o liturghie de către un sobor de preoţi, în frunte cu mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir.



Slujba de pomenire, oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Înaltpreasfinţitul Vladimir, a început la ora 09:00. În timpul liturghiei, moaștele mitropolitului Bănulescu-Bodoni au fost așezate într-o raclă în biserica „Adormirea Maicii Domnului” a mănăstirii, unde credincioşii au avut posibilitatea să se închine.



"Am venit să ne închinăm la moaştele sfântului ierarh. Am fost şi în anul când a fost canonizat şi în acest an, la fel."

"Cinstim acest sfânt, măritor, care a făcut atâtea pentru poporul nostru moldovenesc, am venit pentru iertarea păcatelor, pentru curăţirea sufletului, să ne rugăm împreună cu toţi credincioşii."



Slujba a durat aproape două ore, iar la final, mitropolitul Vladimir le-a mulţumit celor prezenţi la eveniment.



"Cu 198 de ani în urmă a plecat la Domnul, a poposit, a odihnit trupul lui neînsufleţit aici lângă biserica "Adormirea Maicii Domnului". S-a produs canonizarea chiar aici, în sfânta mănăstire. Ne pare foarte bine că în fiecare an..la moaştele lui vin creştinii, clericii, se roagă, se închină, primesc binecuvântarea", a spus IPS VLADIMIR, mitropolitul Moldovei.



Dupa slujbă, preoţii şi enoriașii au primit apă şi mâncare. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a fost canonizat în septembrie 2016, în baza unei decizii adoptate de o comisie a Bisericii Ortodoxe Ruse. Gavriil Bănulescu Bodoni a fost mitropolit al Basarabiei din 1813 şi până la moartea sa, în 1821.