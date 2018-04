Lista verdeţurilor de primăvară care te ajută să slăbeşti

Are efect detoxifiant, combate anemia şi este potrivită pentru multe mâncăruri, deoarece nu are un gust pregnant care să acopere alte alimente. O găsim peste tot prin pieţe, fiind un alimente minune cu numeroase beneficii pentru sănătatea noastră. Fie că o foloseşti pentru salate, smoothie, ciorbe, sarmale sau tocăniţe, ştevia nu trebuie să lipsească din meniul tău de primăvară.

Vitamina C, potasiu, zinc, iod, cupru, fosfor, acid folic, fibre, vitamina B6 sunt câţiva dintre nutrienţii valoroşi de care are nevoie corpul tău. Pe lângă faptul că are un puternic efect detoxifiant şi este recomandat persoanelor care au probleme cu rinichii, ceapa verde este un medicament perfect pentru a scădea colesterolul rău. Quercetina, o substanţă pe care o găsim în ceapa verde, este un antioxidant puternic care are proprietăţi antiinflamatorii. Tot antioxidanţii din ceapa verde şi compuşii sulfurici sunt cei care feresc corpul de cancer, reducând riscul de tumori la ovare, sân, prostată, colon şi plămâni.