Lista nominalizărilor pentru Grammy 2020, plină de artişti debutanți. Interpreta Lizzo este favorita acestui an

Cursa pentru cele mai râvnite premii muzicale ale anului a început. Lista nominalizărilor pentru Grammy 2020 este plină de artişti debutanți. Cele mai multe nominalizări, opt la număr, le-a obţinut interpreta Lizzo. Printre premiile pe care cântăreaţa le-ar putea obţine sunt "Înregistrarea anului" și "Cel mai bun Album".

Lizzo este urmată de Billie Eilish, un alt interpret debutant. Acesta a fost nominalizat la şase categorii, printre care "Cel mai bun debutant" şi "Albumul anului".



Tot cu şase nominalizări s-a ales şi Lil Nas X. Rapperul de 20 de ani s.a lansat anul trecut cu piesa "Old Town Road". Cântecul a devenit foarte popular şi în doar câteva luni a ajuns în topurile muzicale din întreaga lume.



Ariana Grande ar putea putea obține cinci trofee. Printre categoriile la care interpreta a fost nominalizată sunt "Albumul anului" şi "Înregistrarea anului".



Tot acelaşi număr de nominalizări are şi interpreta H.E.R.



Cea de-a 62-a gală de decernare a premiilor Grammy va avea loc în data de 26 ianuarie 2020. Gazda evenimentului va fi producătorul Ken Ehrlich.