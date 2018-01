Lista asociaţiilor care vor putea primi donaţii din partea salariaţilor a fost extinsă

Ministerul Justiţiei a extins lista ONG-urilor care pot beneficia de bani din partea salariaţilor. Cele 2 procente din impozitele pe venit pot fi oferite către 594 de instituţii, cu 23 la sută mai multe faţă de 2017. Asociaţia "Iniţiativa Pozitivă" oferă sprijin oamenilor infectaţi cu HIV şi celor dependenţi de droguri. În contul ONG-ului, în 2017, au ajuns aproximativ 6.000 de lei. Bani au fost oferiţi mamelor bolnave de SIDA.



"Atunci când nasc, le cumpărăm un pachet cu produse necesare: scutece, hăinuţe şi creme. Anul trecut au născut în jur de 200 de femei. Cel puţin pentru jumătate din ele ne-au ajuns banii. O să ajutăm şi 130 de copii cu HIV", spune Elena Derjanschi, reprezentant Asociaţia obştească "Iniţiativa Pozitivă".



Şi Centrul Social "Insula Fericirii" din satul Ghidighici a obţinut puţin peste 4.000 de lei. Din aceşti bani au fost cumpărate produse alimentare pentru oamenii săraci din localitate.



"În total 30 de oameni au primit aceste daruri. Ne bazăm pe principiul că transparenţa noastră va spori încrederea oamenilor" Maxim Melinti, preşedintele centrului social "Insula Fericirii"



Fundaţia "Angelus Moldova" care oferă îngrijiri paleative gratuite pentru 2.000 de bolnavi din ţară a fost inclusă în acest an pentru prima dată în lista beneficiarilor de donaţii din impozitele pe venit.



"O zi de îngrijire pentru un pacient matur în condiţiile serviciului nostru gratuit constituie de la 300 la 400 de lei. Noi suntem acei care permanent suntem în căutare de surse financiare suplimentare ca să putem să rezolvăm unele probleme stringente ", Valerian Isac, director Fundaţia "Angelus Moldova"



Vladimir Zavadschi are zece ani. În 2013 băiatul a fost lovit de un taxi şi a suferit un traumatism cranio-cerebral. Timp de un an el a stat în comă, iar acum este în viaţă datorită aparatelor, dar şi a ajutorului financiar oferit de fundaţie.



"În fiecare zi facem proceduri de reabilitare. Cheltuielile se ridică la 40 de mii de lei pe lună. Cei mai mulţi bani se duc pe medicamente, care sunt foarte scumpe, iar Angelus ne ajută mult", Olga Zavadschi, mama băieţelului.



Anul trecut, peste 16 mii de moldoveni au oferit două la sută din impozitul pe venit organizaţiilor neguvernamentale. În total, s-au adunat în jur de trei milioane de lei.