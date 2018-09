LISPĂ DE EDUCATORI ŞI BUCĂTARI. În grădiniţele din Capitală nu se ajung 382 de educatori

Noul an de studii a început cu lipsă de specialişti în majoritatea grădiniţelor din Capitală. În instituţiile preşcolare sunt vacante 382 de posturi de educatori, 275 de ajutori de educatori și dădace sanitare.

De asemenea, sunt libere 60 de posturi de bucătar și bucătar auxiliar, dar şi 41 de spălător de veselă. La grădiniţa nr. 158 din sectorul Buiucani nu se ajung şase educatori, trei ajutori de educator, un spălător de vase şi un şef de magazie.

Ludmila Ghiorghiţă este educătoare de aproape doi ani şi are grijă singură de 30 de copii.



"Sunt singură, al doilea schimb nu am, la fel este dificil şi iarăşi ajutorul de educator lucrează în două grupe. Este destul de greu fiind singur să acorzi atenţie la atâţi copii."



Maria Bechet este ajutor de educator la aceeaşi instituţie. Femeia munceşte pe o normă şi jumătate.



"Ne descurcăm foarte greu, salariile sunt mici desigur. Ne străduim să fie foarte bine. Salariu nostru este de 1400 de lei adica nimic. - Şi dacă lucraţi în două grupe? - Păi dacă ajungem la 2000 de lei."



Administraţia instituţiei spune că încearcă să găsească angajaţi, dar salariile mici îi sperie.



"Sunt unele persoane care vin chiar şi se angajează, dar lucrează puţin timp din cauza salariului care este mic. La mine deja pe masă stă cererea de demisie a încă un cadru didactic", a spus directorul grădiniţei 158, Chişinău, Natalia Alexei.



Grădiniţa nr. 106 din sectorul Botanica este acum închisă pentru că nu are cine lucra la blocul alimentar. Aşa că, cei peste 300 de copii sunt nevoiţi să stea acasă.



"Am găsit două cadre deci un bucătar auxiliar şi un spălător de veselă care fac controlul medical la moment şi rămâne problema cu bucătarii sper că dacă nu este altă ieşire din situaţie să mai duc tratative cu bucătarii care au activat", a spus directoarea grădiniţei 106, Chişinău, Eugenia Borisovscaia.



Tinerii din colegii şi în şcoli profesionale spun că ar vrea să lucreze în grădiniţe, dar nu cu salarii de 2000 de lei.



"Am ales profesia educător fiindcă imi place. Aș vrea să lucrez, dar salariul să fie de cel puțin 6 mii, sper"



"– Condițiile nu sunt bune și nici salariu. – ce salariu ai vrea ? – Vreo 7 – 8 mii, dar pentru început e prea mult. "



Leafa unui bucătar din grădiniţe ajunge la 1600 de lei. Anul acesta, Consiliul Municipal a aprobat un proiect care prevede că angajaţii instituţiilor preşcolare vor primi un bonus salarial lunar de 500 de lei.