Lirism, romantism, şi emoții. Sute de oameni au urmărit Boema, prezentată în cadrul Festivalului Maria Bieşu

Sute de oameni au urmărit aseară celebra operă "Boema" de Giacomo Puccini, prezentată în cadrul Festivalului "Maria Bieşu".

Spectacolul a încântat publicul prin lirism, romantism, dar şi prin profunzimea emoțiilor trăite de actori:



"Este o operă care m-a impresionat, despre valorile prețioase ale omului, despre dragoste, despre poezie, romantism. E o operă foarte frumoasă".



"Este destul de interesantă, îi unica care nu am văzut-o din repertoarele din acest festival. Soliștii în seara asta sunt foarte buni chiar, chiar sunt bravo".



Printre cei veniţi la Teatrul de Oper şi Balet s-au numărat şi persoane cunoscute. Deputatul Igor Vremea şi tenorul Mihai Munteanu au rămas încântaţi de spectacol şi au apreciat munca artiştilor.



"Festivalul este așa să spun o perlă a artei noastre care se desfășoară, deja devenit o tradiție și vreau să zic că se încadrează în tot acest ansamblu și opera de astăzi cu acești minunați actori care astăzi își joacă pur și simple formidabil rolul", a declarat Igor Vremea, deputat PDM.



"Boema este o operă extraordinară din punct de vedere pentru mine pentru că este pentru tineret și toți astăzi sunt foarte buni, pentru că sunt tineri", a precizat Mihai Munteanu, artist al poporului.



Cele mai mari emoții le-au trăit artiştii din scenă.



"Este minunat tot ce se întâmplă aici. Avem parte de un cast extraordinar cu soliști foarte buni, profesioniști. Am mai cântat o singură dată în iunie, în stagiunea trecută rolul Ducelui de Mantova de Rigoletto, de Giuseppe Verdi", a subliniat Florin Guzgă, tenor la opera din Iași, România.



"Anul acesta este un an tare bogat în sens că distribuția care este făcută pentru acest spectacol este la nivel foarte înalt, colegii care am mai cântat cu ei sunt foarte surprinși", a subliniat Iuirie Maimescu, solist la Teatrul de Operă și Balet "Maria Bieșu".



"Mie îmi place foarte mult cum m-am simțit în seara asta, am mai cântat pe scenă în concerte dar în spectacol e ceva deosebit, foarte mult, îmi place foarte mult să lucrez cu colegii mei, toată lumea e foarte primitoare și e o atmosferă extraordinară", a declarat Mihail Dogotari, bariton.



Festivalul "Maria Bieşu" se va încheia în data de 16 septembrie.