Lipsa zăpezii aduce pagube antreprenorilor. Proprietarii pârtiilor de schi şi vânzătorii de sănii duc lipsă de clienţi

Lipsa zăpezii din această iarnă le aduce pagube antreprenorilor.Nicolae Rozembac, proprietarul pârtiei de la Călărași, spune că acum un an, aceasta era luată cu asalt de amatorii de schiat, iar acum este pustie și plină de noroi.

"Cum va dori Domnul, o să ne dea zăpada sau nu. Dar pierderi desigur că sunt. Când e normal, când este omăt, traseul e în jur de 2,5 kilometri", a menţionat Nicolae Rozembac, administratorul pârtiei de la Călărași.

Având în vedere că iernile au tendinţa de a fi cu mai puţină zăpadă, bărbatul intenţionează să adapteze pârtia pentru motociclişti ca să poată fi folosită şi vara. Totodată, va amenaja o zonă de agrement, unde oamenii se vor putea odihni anul împrejur.

"Ne impune timpul. Dacă nu-i zăpadă, trebuie ceva de gândit, să facem ceva, fiindcă așa-i la noi în Moldova. Trebuie măcar cât de cât de dezvoltat turismul, măcar cât se poate", a explicat administratorul pârtiei de la Călărași .Nu mai mărește nimeni niciun preț. Principalul să dea Domnul zăpadă, ca lumea să vină să primească o plăcere".Acest comerciant susţine că nu are încă niciun venit în acest sezon. Dacă anul trecut, doar la început de iarnă, a vândut în jur de trei mii de sănii, de la începutul acestei ierni, bărbatul a vândut doar opt."Vremea e caldă. Vânzările nu merg. Cred că în acest an nu mai facem noi vânzări cu săniile, ele merg bine înainte de Anul Nou, care vor să facă cadouri, când e zăpadă afară, dar acum n-avem. Vânzările sunt zero în ziua de azi", a spus un vânzător."Cu părere de rău, în următoare perioadă nu ne așteptăm la nicio precipitație sub nicio formă, nici ploaie, nici ninsori. Dacă să vorbim până la sfârșitul lunii, atunci în general nu ne așteptăm la careva precipitații", a declarat Ghenadie Roşca, șeful direcției prognoze meteorologice.În următoarele zile vom avea temperaturi de până la 6 grade cu plus în timpul zilei, iar noaptea acestea vor ajunge la - 5 grade.