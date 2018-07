LIPSĂ DE SALVAMARI ÎN ŢARĂ . Deficitul de personal a ajuns la 25 la sută

Unităţile de intervenţie de pe lacurile şi râurile din ţară duc lipsă de salvamari şi scafandri. Deficitul de personal a ajuns la 25 la sută. Cauzele principale sunt salariile mici şi condiţiile de muncă. În unele subdiviziuni, salvatorii nu au nici echipamentul necesar, fiind nevoiţi să intervină doar în veste şi cu un colac de salvare.



"Fiţi atenţi. Copiii până la 12 ani se scaldă numai cu părinţii."



Oamenii care au venit să facă plajă spun că salvamarii trebuie să fie ochi şi urechi. De ajutor se întâmplă să aibă nevoie nu doar cei mici, dar şi adulţii.



"Trebuie să fie aşa ceva căci nu toţi pot înota."



"Trebuie să fie salvamari, mai ales în zonele de odihnă. Eu nu am avut nevoie de ajutorul lui niciodată. Dar oricum te asiguri."



"Salvamarii trebuie să fie pe malul lacurilor. Eu nu pot înota şi nu am avut nevoie de ajutor. Încerc de fiecare să fiu mai aproape de mal."



Staţia de Salvare a lacului din parcul "La izvor" are 8 salvamari, deşi, în mod normal, ar fi trebuit să aibă 15 angajaţi.



"Îmi mai trebuie patru scafandrier şi un salvator pe apă. Scafandrierul de prima categorie are 800 de lei salariu. Îi învăţăm pe ei, se uită că salariul este mic şi pleacă. Noi salvăm oameni, îi înviem", a declarat Victor Pașa, şef Secţia de Salvare nr. 2.



În rândurile salvamarilor este o lege nescrisă. De la primul semnal şi până la ajutorul acordat nu trebuie să treacă mai mult de cinci minute. În lipsă de personal, acest lucru este foarte complicat, recunoaşte Igor Cojocari.



"Desigur că este greu. Este o meserie în care porţi o responsabilitate mare. Ar fi mai uşor dacă am fi mai mulţi salvatori, dar aşa, puţini suntem şi salariul e mic", a spus Igor Cojocari, salvamar.



În capitală lipsesc aproximativ 60 de salvamari şi 14 scafandri.



"La moment avem 22 de scafandri. Dar de câţi este nevoie? 36. El poate să se urce şi la volan, acordă ajutor medical, merge sub apă, face profilaxia. Anume de astfel de specialişti avem nevoie", a zis Stanislav Ceaglei, şeful Salvamarilor din Municipiu.



"Salvatorul trebuie să fie el asigurat ca ulterior să poată interveni pentru a salva o persoană. Când este o vestă de salvare, un colac de salvare, intervenţia este cu mult mai simplă", a menționat Eugen Ţîcu, specialist secţie de control la Staţiile de Salvare.



În ţară sunt 19 bazine acvatice dotate cu unităţi de intervenţie, aproximativ zece dintre acestea sunt concentrate în municipiul Chişinău. În Capitală, de la începutul anului au fost scăpaţi de la înec peste 200 de persoane, 30 dintre aceştia fiind minori.