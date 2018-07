Lipsă de ciobani în ţară. Un crescător de oi din Dănceni le oferă celor care vor să se angajeze salariu, cazare şi masă

Foto: publika.md

Oieritul nu mai este demult o profesie populară. Crescătorii de oi se plâng că le este tot mai greu să găsească persoane care să le pască animalele, iar cei care acceptă nu sunt suficient de pregătiți. Astfel, fermierii sunt nevoiți să îngrijească de animale mai mult singuri.



Victor Culai are o stână cu peste 300 de oi în satul Dănceni, raionul Ialoveni. Acum, el are doi ciobani, deși ar avea nevoie de patru.



"Au fost perioade că am rămas numai cu un cioban și mă ajutau frații. La lucru la oi nu vin în ziua de azi, nu vine nimeni să lucreze, că este foarte greu. Nu este sâmbătă, duminică, plouă, tot timpul trebuie să fii în câmp", a explicat Victor Culai, crescător de oi.



Fermierul oferă un salariu de 2.000 de lei, plus cazare şi masă, puţini însă acceptă să se angajeze. Victor Culai caută ciobani prin toată țara, iar pe unul l-a adus tocmai de la Cantemir.



"Este greu. Prin cunoscuți, băieți care au lucrat demult pe la mine, prin rude, că așa nu găsești. În ziua de azi, ciobani buni nu sunt", a menţionat Victor Culai.



Unul dintre cei care lucrează la stână de trei ani este Sergiu. El spune că lucrul este foarte greu, dar nu are de ales: "Pe glod, pe ploaie, pe ninsoare. Când e cald ele nu pasc, trebuie să te scoli dimineața. Cum se zice, vrei, nu vrei, agheasmă bei".



Cel mai des, ciobanii sunt angajaţi ca zilieri şi primesc salariu în funcţie de numărul de oi pe care le pasc. Chiar dacă oierii spun că e criză de ciobani în ţară, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, există un singur loc vacant.



"În baza Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă avem doar un loc vacant de cioban și el se află la o gospodărie țărănească în Anenii Noi", a declarat Marcela Grădinaru, șeful adjunct al Direcției Planificare, evaluare și Sinteză, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.



Potrivit Biroului Național de Statistică, tot mai puțini moldoveni cresc oi sau capre. În luna iulie, erau înregistrate peste 227 de mii de animale, cu 12 la sută mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut.