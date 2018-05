Lipsă de cadre didactice în ţară. Profesorii de limba română sunt înlocuiţi de colegii de la alte discipline

Şcolile din ţară duc lipsă acută de profesori de limbă și literatură română. Acest an școlar a început cu un deficit de 116 dascăli. La Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" din satul Tomai, raionul Leova, specialiştii în biologie şi învăţătorii de clasele primare predau şi româna.



Aliona Ciumac este de șase ani profesoară de biologie. Din septembrie, a fost nevoită să-i înveţe pe elevii din clasa a opta şi limba română.



"Am fost nevoită, pentru că situația care s-a creat în școală, au plecat doi profesori de limbă română tineri peste hotare și am fost impusă să duc orele acestea de limbă română, pentru că nu sunt specialiști", a spus Aliona Ciumac, profesoară la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul".



În ceeaşi situaţie sunt şi două profesoare de clasele primare. Ele predau prin cumul limba română copiilor din a cincea.



"Este foarte greu, nefiind specialist de materie este foarte greu. Chiar din prima zi când am început să predăm, am simțit că este un decalaj, o ruptură", a zis Svetlana Cănăţui, învățătoare la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul".



În liceu activează o singură profesoară de română care are pregătirea profesională necesară. Ea a fost nevoită să iasă mai devreme din concediul de maternitate.



"Sunt specialist de limba și literatura română doar la clasa a noua, pentru că avem un program de respectat și examenele care ne așteaptă la ușă acum", a declarat Zinaida Constantinescu, profesoară la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul.



Părinții sunt nemulțumiți, dar acceptă situația, pentru că nu au altă alegere.



"Celui de a șasea, este profesor care îii predă, de informatică. Ne-au promis că anul viitor, vor fi schimbări, vor veni profesori de limba română", a spus un părinte.



Directorul adjunct al instituţiei de învăţământ spune că s-a adresat Direcției raionale Educaţie, care nu reușit să găsească însă tineri specialiști.



"Avem deja trei ani de zile, cu trei ani de zile în urmă, când ultimul profesor a venit în instituție, tânăr. Au fost ani când veneau câte trei, patru", a menţionat Tatiana Cioban, director adjunct la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul.



Potrivit Ministerului Educației, anul de studii 2018-2019 va începe cu un deficit de 2042 de profesori, cu 178 mai mulți decât în trecut. Autorităţile încearcă să atragă în şcoli tineri specialişti. Cei care merg să predea în sate primesc, în primii trei ani, bani pentru chirie și o indemnizație unică de 45 de mii de lei.