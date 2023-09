Lipsă acută de angajaţi în instanţele de judecată. Sunt 97 de locuri vacante. Care este principalul motiv

Lipsă acută de angajaţi în instanţele de judecată. Sunt 97 de locuri vacante, iar principalul motiv al crizei de cadre este salariul mic, în comparaţie cu volumul mare de muncă şi de responsabilitate. Asta declară preşedinte interimar al Judecătoriei Chişinău, Livia Mitrofan, care s-a adresat cu o scrisoare deschisă către şeful statului, Maia Sandu, către prim-ministrul Dorin Recean şi ministrul Justiţiei Veronica Mihailov-Moraru.

"Anul acesta noi am anunţat concurs de şase ori, am angajat 35 de persoane, dar 47 s-au concediat. Cea mai mare problemă este cu grefierii. Salariul lor începe de la 7240 de lei, ei mai mult de un an - doi nu se reţin în judecătorii şi pleacă din cauza salariului", a spus Livia Mitrofan.



Cele mai multe funcţii vacante sunt de grefieri, mai exact 34, 24 fiind funcţii permanente, celelalte 10 - temporare. Lipsa grefierilor face imposibilă desfășurarea ședințelor de judecată, afirmă Livia Mitrofan.

"Pe lângă salarizarea joasă, este şi volumul mare de lucru, care vine tot din cauza lipsei personalului. Noi nu-i putem motiva nici să vină, nici să se menţină. Dacă asistentul îndeplineşte funcţia de grefier, proiectele actelor de procedură le scrie judecătorul sau tot el expediază citaţii, iar asta îi ia timp din activitatea de bază", a spus preşedintele interimar al Judecătoriei Chişinău.

La Judecătoria Chişinău cu sediul în sectorul Rîşcani activează 15 judecători specializaţi în materie de contencios administrativ. Fiecare magistrat trebuie să aibă câte un grefier și un asistent, care fac parte din completul de judecată. Totuşi, în prezent, în judecătorie sunt doar 7 grefieri şi 9 asistenți. Potrivit vicepreşedintelui instanţei, Violeta Chisiliţa, regulile de accedere în funcțiile publice sunt riguroase, iar condițiile și volumul de muncă - neatractive.

"Lipsa grefierilor, în mod inevitabil, face imposibilă desfășurarea ședințelor de judecată, care este cea mai gravă consecință a insuficienței de cadre. Justițiabilii sunt în așteptarea examinării cauzei și a soluției instanței de judecată de peste un an de zile. Săptămâna trecută, pe motiv că lipsea grefierul, au fost contramandate peste 30 de ședințe de judecată", a menţionat pentru postul nostru de televiziune vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău cu sediul în sectorul Rîşcani,Violeta Chisiliţa.

Salariul unui specialist începător într-o instanţă de judecată pornește de la 5 310 lei, leafa unui specialist superior este 5510, a specialistului principal - de la 6260. Iar un asistent judiciar începător ridică un salariu de 8040 de lei.

Am solicitat reacţii de la instituţiile vizate în adresarea preşedintelui interimar al Judecătoriei Chişinău. Preşedinţia, Guvernul şi Ministerul Justiţiei nu au răspuns, deocamdată, solicitărilor noastre.