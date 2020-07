Lionel Messi speră ca echipa sa să facă tot posibilul și imposibilul pentru a cuceri cupa Ligii Campionilor

După ce a ratat titlul în La Liga, FC Barcelona se concentrează pe Liga Campionilor. Superstarul grupării "blau-grana", Lionel Messi, speră ca echipa să facă tot posibilul și imposibilul pentru a cuceri trofeul luna viitoare, la Lisabona.

Ultima dată, Barça a devenit "regina Europei" în 2015.



"Fiecare ediție a Ligii Campionilor este imprevizibilă și este foarte dificil să cucerești trofeul. Doar cei mai buni reușesc. Din acest motiv, această competiție e atât de specială. "

Lionel Messi este unul dintre cei mai prolifici marcatori all-time ai celei mai importante competiții inter-cluburi din lume. "La Pulga" a înscris 114 goluri în 141 de meciuri jucate.



"Am înscris multe goluri și sunt fericit. Sper să nu slăbesc din turații, deoarece încă mai pot. "



FC Barcelona are parte de un sezon dificil, însă directorul sportiv al clubului, Eric Abidal, consideră că formația antrenată de Quique Setien are șanse să câştige Liga Campionilor, iar cheia succesului este decarul echipei.



"Diferența dintre Messi și ceilalți este talentul și atitudinea lui. Nu este guraliv, vorbește doar prin ceea ce face pe teren. Nu e ușor să fii Messi, asta chiar dacă el este cel mai bun din lume și înscrie cât are poftă. Sunt sigur că nu e ușor pentru el. "



În această vară, presa internațională a anunțat că Lionel Messi ar putea pleca la Manchester City, însă argentinianul rămâne ferm pe poziţii, şi doreşte să-și încheie cariera pe Camp Nou.



"M-am alăturat Barçei la o vârstă fragedă, iar acum acest club este totul pentru mine. Barcelona e un club special din cauza filosofiei și modului de a vedea fotbalul. "



Pe 8 august, de la ora 22, FC Barcelona va juca cu Napoli în a doua manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Partida de pe Camp Nou va fi televizată în direct de PRIME. Prima manșă s-a încheiat nedecis, scor 1-1.