Lionel Messi, desemnat CEL MAI BUN jucător al sezonului trecut

Messi a fost preferat în faţa celorlalţi doi finalişti, atacanţii francezi Kylian Mbappe de la Paris Saint-Germain şi Karim Benzema de la Real Madrid, câştigătorul Balonului de Aur în 2022.Lionel Messi a mai câştigat acest trofeu, The Best FIFA, o singură dată, în 2009, fiind finalist în 2016, 2017, 2020 şi 2021. El este al treilea jucător care îşi trece în palmares de două ori acest premiu, după Cristiano Ronaldo şi Robert Lewandowski.La gala FIFA The Best 2022 au fost decernate şi multe alte premii. Astfel, cea mai bună jucătoare de fotbal a devenit Alexia Putellas de la FC Barcelona.Cel mai bun antrenor în fotbalul masculin a fost desemnat Lionel Scaloni, selecţionerul naţionalei Argentinei, iar cel mai bun antrenor în fotbalul feminin a devenit Sarina Weigman.Pentru acest trofeu, acordat pentru performanţele realizate între 8 august 2021 şi 18 decembrie 2022, au votat selecţionerii şi căpitanii echipelor naţionale, precum şi jurnalişti de pe tot globul.