LINDSEY VONN, ULTIMUL OBIECTIV. Americanca dorește să doboare recordul lui Stenmark

Foto: maxim.com

Schioarea americană Lindsey Vonn și-a fixat un obiectiv extrem de îndrăzneț în ultimul său sezon de Cupa Mondială. Cea considerată "Regina schiului alpin" intenționează să doboare recordul de victorii de etapă deținut de schiorul Ingemar Stenmark.



Vonn a obținut 82 de victorii în circuitul mondial și mai are nevoie de 5 astfel de succese pentru a depăși performanța lui Stenmark. Suedezul a fost învingător în 86 de probe disputate între anii 1974 și 1989, an în care s-a retras din activitate.



"În fiecare cursă din acest sezon voi încerca să fac tot ce îmi stă în putință pentru a doborî acest record. Cum am mai afirmat, chiar dacă nu voi doborî recordul, eu tot voi fi fericită: pentru că am obținut în acest gen de sport ceea ce nici nu-mi imaginam înainte", a declarat Lindsey Vonn, schioară SUA.



Lindsey Vonn a anunţat la începutul acestei luni că sezonul 2018-2019 va fi ultimul din cariera sa în sportul de performanță.



Schioarea americană este triplă medaliată olimpică și cvadruplă câștigătoare a Marelui Glob de Cristal în Cupa Mondială de schi alpin.