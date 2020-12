Lindsey Vonn a schiat cu cei patru câini ai ei

Lindsey Vonn nu poate sta departe de pârtia de schi, chiar dacă s-a retras din activitate în urmă cu un an și jumătate.



Multipla campioană mondială și olimpică s-a echipat și a ieșit să schieze, însă nu singură, dar însoțită de trei dintre cei patru câini ai ei. Dacă cel mai mic a avut nevoie să fie luat în brațe, ceilalți mai mari n-au avut nicio problemă.

Lindsey Vonn are în palmares un titlu şi două medalii de bronz la Jocurile Olimpice, plus opt medalii la Campionatele Mondiale.



În 2018, americanca a devenit cea mai în vârstă sportivă care cucerește o medalie olimpică în proba de schi alpin la Jocurile Olimpice de Iarnă, după ce a cucerit bronzul.



De când s-a retras, Lindsey Vonn a devenit foarte populară pe Instagram. Fosta schioare are peste 2 milioane de urmăritori pe contul său oficial.