Linas Linkevicius: Lituania şi UE sunt pregătite să susţină aspiraţiile europene ale Moldovei

Acordul de Asociere cu UE şi DCFTA deschid noi oportunităţi pentru cetăţenii moldoveni, iar Lituania şi Uniunea Europeană sunt pregătite să susţină aspiraţiile europene ale Moldovei. Este mesajul transmis de ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, pe Twitter.

"AA/DCFTA deschid noi oportunităţi pentru poporul moldovean, iar punerea lor în aplicare depinde de voinţa Guvernului. Lituania şi UE sunt pregătite să susţină aspiraţiile europene ale Moldovei. Acum este momentul decisiv pentru alegerea direcţiei ţării", a scris ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius.

#Moldova on #FAC agenda. AA/DCFTA opens new opportunities for Moldova's people,yet its trustworthy implementation depends on willingness of Government. #Lithuania & #EU stand ready to support Moldova’s European aspirations.Decisive time for the direction of the country. Either-or pic.twitter.com/ggpfjNsldf