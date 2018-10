Lily Allen, Stephen Fry, Jamie Oliver şi J.K. Rowling, nominalizaţi la British Book Awards 2018

, scrie agerpres.ro. Cântăreaţa Lily Allen a fost nominalizată pentru autobiografia ei intitulată "My Thoughts Exactely". Ea va concura la categoria "biografie / autobiografie" cu alţi cinci scriitori, în rândul cărora se regăsesc actriţa şi prezentatoarea TV Sue Perkins şi fotbalistul Peter Crouch.J.K. Rowling concurează cu romanul poliţist "Lethal White" (publicat sub pseudonimul Robert Galbraith) la categoria "Autorul britanic al anului", alături de Sebastian Faulks, Matt Haig, Sarah Perry, Philip Pullman şi Jacqueline Wilson.La categoria "Cartea anului pentru băuturi şi gastronomie" au fost nominalizaţi, printre alţii, maeştrii bucătari şi prezentatorii TV Jamie Oliver ("Italy") şi Prue Leith ("Prue").Actorul Stephen Fry va concura la categoria "Popular Fiction" cu volumul "Mythos". Un alt nominalizat celebru din această categorie este prezentatorul radio-TV Graham Norton ("A Keeper").Gala de decernare a acestor distincţii literare, care recompensează cele mai bune cărţi de ficţiune şi non-ficţiune publicate în Marea Britanie în acest an, va avea loc pe 20 noiembrie şi va fi prezentată de Zoe Ball.