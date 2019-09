Lilian Carp: Sub paravanul reţinerii, au semnat repejor acordul ACUM-PSRM, ca lumea să nu prea vorbească de el

Deputații Blocului „ACUM”, Lilian Carp, Iurie Reniță și Octavian Țîcu, nu au discutat despre o eventuală părăsire a acestei entități politice. Declaraţia a fost făcută de către deputatul Lilian Carp pentru ziarulnational.



„Nu am discutat despre asta, dar am vorbit despre ce am putea noi face pentru a opri această debandadă. Pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri, sub paravanul reținerii celor două deputate s-a semnat repejor și un acord de colaborare ACUM-PSRM, ca lumea să nu prea vorbească despre el, a fost extrem de urât. Despre faptul că trebuie operate arestări vorbim deja de două luni. De ce toate s-au întâmplat în aceeași zi? L-ați văzut și pe Dodon care a lovit în Guvern”, a declarat Carp.

Totodată, deputatul afirmă că și-a informat din start colegii din bloc că nu va semna niciun acord de colaborare cu socialiștii: „Semnarea acestui acord trebuia să fie condiționată cu retragerea lui Vladimir Țurcan de la Curtea Constituțională. S-au făcut a nu auzi”.