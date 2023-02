Lilian Carp, despre tentativele de destabilizare a țării: Persoanele care au încercat să intre în Moldova inventau adrese, altele au recurs la căsătorii

Mai multe persoane cu intenţii dubioase au încercat să intre în Republica Moldova pe parcursul anului. Acestea au fost întoarse în ţările din care au pornit, pentru că nu au putut explica scopul vizitei sale, iar unii au recurs chiar şi la căsătorii fictive. Cazurile au fost investigate şi dejucate de Serviciul de Informaţii şi Securitate. Datele au fost prezentate de preşedintele Comisiei parlamentare Securitate Naţională, Lilian Carp, în cadrul emisiunii "În centrul atenţiei" de la Publika TV.



"Serviciile noastre, trebuie să recunoaştem, au făcut faţă multiplelor provocări, eu nu o să deschid paranteze, dar vă spun cu certitudine. Încercarea unor persoane de a intra pe teritoriul nostru nu chiar bine intenţionate. Şi aceste lucruri au loc de câteva luni bune, ca să nu spun că aproape un an de zile".



Luni, preşedintele Maia Sandu a declarat, în cadrul unui briefing, că Moscova pune la cale un plan de destabilizare şi subminare a Moldovei, cu implicarea unor diversionişti cu pregătire militară, camuflaţi în civil, care intenţionează să întreprindă atacuri asupra unor edificii de stat şi luare de ostatici.

Potrivit oficialului, autorităţile au contracarat mai multe tentative de la începutul anului. În context, preşedintele Comisiei Securitate Naţională a declarat că unele persoane care au încercat să intre în Moldova inventau adrese la care ar urma să ajungă în ţara noastră, iar altele au recurs chiar la căsătorii doar în acte.



"Căsătorii fictive, aşa peste noapte, ca să vă spun, de exemplu: într-un singur sat din Federaţia Rusă, care este foarte departe, are loc o căsătorie fictivă între patru persoane din acea localitate cu patru persoane dintr-o singură localitate din Republica Moldova, care nu s-au văzut niciodată. Este o diferenţă de vârstă. Sunt mai multe. Eu nu să dau detalii despre felul cum lucrează Serviciul de Informaţii şi Securitate".



În acelaşi timp, Lilian Carp a spus în cadrul emisiunii că, deocamdată, nu se cunoaşte provenienţa obiectului suspect care a nimerit în spaţiul nostru aerian în data de 14 februarie.



"Partea ucraineană are două versiuni, pentru că am fost informaţi, în primul rând de ei despre anumite riscuri, că s-ar afla în spaţiul aerian, fie două drone de cercetare, fie au fost un aerostat, pentru a putea spune exact de ce provenienţa sunt, rusă sau ucraineană, poloneză sau română, trebuie să identifice ce obiect a fost".



Spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost închis marţi pentru câteva ore. Potrivit Autorităţii Aeronautice Civile, în adresa Ministerulului Apărării a parvenit o informaţie precum că în regiunea oraşului Soroca a fost detectat un obiect asemănător unui balon meteorologic.