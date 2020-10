Lili Lozan revine, din 5 octombrie, la Prima Oră. Detalii exclusive despre întoarcerea pe micile ecrane (VIDEO)

De luni, cel mai popular matinal din ţară, "Prima Oră" de la PRIME, revine pe micile ecrane în format complet! Şi asta pentru că prezentatoarea Lili Lozan se întoarce pe platoul de filmare după mai bine de jumătate de an de concediu de maternitate. Într-un interviu prin zoom, Lili ne-a mărturisit că spune că îi este dor de colegi, dar şi de telespectatori.

"Eugen Burlacu: Doamnelor și domnilor colega noastra Lili Lozan, Bună dimineața Lili!

Lili Lozan: Bună dimineața Eugen!

Eugen Burlacu: Uite Lili, am reușit noi să discutăm, să analizăm, să cântărim și în sfârșit eu personal, colegii noștri și toți telespectatorii, suntem pur și simplu încântați la ideea că tu revii

Lili Lozan: Mulțumesc tare mult Eugen, dar știi cum, până luni e mult"



Lili Lozan revine luni la "Prima Oră", imediat după ziua sa de naştere care este sărbătorită duminică.



"Eugen Burlacu: Lili ia spune tu nu ai uitat să faci televiziune?

Lili Lozan: Nu am uitat, dar am foarte mari emoții pentru că de dată asta voi trebui, știi cum, două ore să fiu conectată nu doar la ce se întâmplă în platou și în emisiune. Inima mea o las acasă pentru că chiar dacă cel mic în intervalul ăsta de timp doarme, mamele o să înțeleagă, dar oare s-a întors bine, dar oare nu plânge."



Lili spune că nici nu s-a gândit că va reveni atât de repede.



"Lili Lozan: Eu le spuneam colegilor că mă întorc după ce trece toată pandemia asta, dar am înțeles că în următorii doi ani nu va fi liniște și va trebui să convețuim cu acest virus și să ne protejăm, mască, dezinfectant"



Frumoasa prezentatoare încă nu şi-a pregătit ţinuta pentru luni dimineaţă.



"Eugen Burlacu: În ce o să te îmbraci în prima ta zi de revenire?

Lili Lozan: O, iată aici întrebare complicată. Pentru că îți dai seama, mama încă nu a revenit în formă, dar mama vrea la muncă.

Eugen Burlacu: Nu arăți altfel, doar un pic mai mămoasă"



Lili Lozan a devenit mămică la începutul lunii iunie. Din luna martie, când a început pandemia de coronavirus, colega noastră s-a autoizolat pentru a evita orice risc de infectare. Mai mult, ea a ascuns sarcina de ochii presei, iar după naştere a dezvăluit adevăratul motiv.



De un deceniu moldovenii se trezesc la "Prima Oră" cu PRIME. În această toamnă, emisiunea a sărbători zece ani, timp în care bucurat telespectatorii cu mii de reportaje, interviuri şi invitaţi selecţi.