LIGA SPERANŢELOR SPULBERATE. Tricolorii vor juca cu San Marino în Liga Naţiunilor

Foto: publika

La fel ca şi pentru echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova, Liga Naţiunilor este o oportunitate şi pentru selecţionata statului San Marino de a oferi suporterilor un spectacol cu sorți de izbândă. Și asta pentru că în această competiţie adversarele repartizate în aceeași grupă sunt, în mare parte, de acelaşi nivel valoric. În acelaşi timp, pentru cele două echipe, ce se vor confrunta la 12 octombrie pe stadionul Zimbru din Chișinău, partida directă pare a fi una printre puţinele ocazii de a obţine o victorie. ”Tricolorii” noștri nu au mai câştigat un meci oficial de cinci ani, în timp ce sanmarinezii nu au obţinut niciodată o victorie într-un meci oficial, în cadrul unui turneu preliminar.



"Indiscutabil, Liga Naţiunilor este o competiţie emoţionantă, întrucât ne oferă oportunitatea de a juca împotriva unor adversari poate nu de acelaşi nivel, dar accesibili. Mai degrabă niște adversari ce ne sunt vecini în clasamentul neoficial al echipelor naționale", a spus Franco Varrella, selecționer San Marino.



Deocamdată, nici o echipă, nici cealaltă, nu prea au cu ce se lăuda în noua competiţie. După două etape consumate "tricolorii" au un singur punct, nici un gol marcat şi patru primite, în timp ce San Marino nu are niciun punct, nici un gol marcat şi opt încasate.



Echipa noastră naţională are drept obiectiv clasarea pe primul loc în grupă, performanță ce pare, la moment, greu de atins, în timp ce selecţionerul viitoarei adversare a "tricolorilor" îşi ştie locul şi nu se îmbată cu "apă rece".



"Nu cred că ar fi corect dacă aş spune doar că mă bucur de Liga Naţiunilor. Este mult mai mult de atât. Sunt fascinat de această nouă competiţie. În următoarele două partide vom afla dacă am progresat din punct de vedere fizic şi dacă ne-am atins obiectivul de a ne îmbunătăţi jocul echipei", a spus Franco Varrella, antrenor San Marino.



Totuşi, meciul cu un adversar atât de slab precum San Marino nu ar trebui să fie abordat lejer de trupa lui Alexandru Spiridon. Bilanţul catastrofal din ultimii cinci ani ne aproprie tot mai mult în clasamentul mondial neoficial de echipele naționale minuscule, precum cea din San Marino. Echipa națională a Republicii Moldova se află actualmente pe locul 173, iar San Marino - pe 204. Astfel, încât partida directă cu sanmarinezii ar trebui să limpezească lucrurile şi să ne ofere răspunsul la întrebarea dacă "tricolorii" noștri mai pot să învingă pe cineva.



Meciul de vineri, de la Chişinău, dintre echipele Republicii Moldova şi San Marino va începe de la ora 21 şi 45 de minute şi va putea fi urmărit în transmisiune directă la PRIME.