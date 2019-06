Liga Campionilor - Messi, golgheterul competiţiei pentru a şasea oară

, scrie agerpres.ro. Messi a marcat 12 goluri pe parcursul actualei ediţii a celei mai importante competiţii continentale intercluburi, în care Barca s-a oprit în semifinale, fiind eliminată de Liverpool, care a cucerit sâmbătă seara trofeul, după ce a învins-o cu 2-0 pe Tottenham Hotspur, în finala de la Madrid.Jucătorul argentinian rămâne pe locul secund în ierarhia all time a marcatorilor din Champions League, cu 112 goluri, fiind devansat de portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus), autorul a 126 de goluri.În sezonul 2018-2019, Messi a obţinut, tot pentru a şasea oară, trofeul Gheata de Aur, rezervat celui mai bun marcator din ligile naţionale din Europa.Messi (FC Barcelona)Lewandowski (Bayern Munchen)Aguero (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus Torino), Marega (FC Porto), Tadic (Ajax Amsterdam)Dybala (Juventus Torino), Dzeko (AS Roma), Kane (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Lucas (Tottenham), Neymar (PSG), Salah (Liverpool), Sterling (Manchester City)Benzema (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Griezmann (Atlético Madrid), Guerreiro (Dortmund), Icardi (Inter Milano), Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Roberto Firmino (Liverpool), Sané (Manchester City), B. Silva (Manchester City), Son Heung-min (Tottenham)Bale (Real Madrid), Bentaleb (Schalke 04), Bernat (PSG), Cornet (Lyon), Je. Corona (Porto), Coutinho (Barcelone), L. de Jong (PSV Eindhoven), O. Dembélé (Barcelona), Fekir (Lyon), Hoarau (Young Boys), Insigne (Napoli), Mertens (Napoli), Moraes (Şahtior Doneţk), Origi (Liverpool), D. Silva (Manchester City), Tagliafico (Ajax Amsterdam), Under (AS Roma), Van de Beek (Ajax Amsterdam), Vlasic (ŢSKA Moscova), Ziyech (Ajax Amsterdam)1. Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) 126 goluri2. Lionel Messi (FC Barcelona) 1123. Raul (+) 714. Karim Benzema (Real Madrid) 605. Ruud van Nistelrooy (+) 566. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) 537. Thierry Henry (+) 508. Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) 489. Andrei Şevcenko (+) 4810. Filippo Inzaghi (+) 46...Jucătorii urmaţi de semnul (+) nu mai sunt în activitate.