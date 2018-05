Liga Arabă a cerut o anchetă internaţională în legătură cu baia de sânge din Fâşia Gaza

Liga Arabă a cerut o anchetă internaţională cu privire la "crimele" israeliene, după uciderea a zeci de palestinieni prin împuşcare de către militari israelieni în proteste la bariera de protecţie dintre Israel şi Fâşia Gaza, relatează AFP, citează adevarul.ro.

Şefii diplomaţiilor arabe s-au reunit în sesiune extraordinară, la cererea Arabiei Saudite, la trei zile după proteste în masă în cursul cărora aproape 60 de palestinieni au fost ucişi de militari israelieni postaţi la bariera care desparte Israelul de enclava palestiniană - ziua cea mai sângeroasă a conflictului israeliano-palestinian din 2014. Aceste proteste au coincis cu inaugurarea luni, la Ierusalim, a Ambasadei Statelor Unite în Israel, la cinci luni de la decizia preşedintelui Donald Trump de a recunoaşte Ierusalimul drept capitala statului israelian, un anunţ care i-a înfuriat pe palestinieni şi i-a bucurat pe israelieni.

Într-un comunicat final, publicat la Cairo, miniştrii arabo au cerut Consiliului de Securitate al ONU să ia măsurile necesare în vederea formării unei comisii de anchetă internaţionlă cu privire la ultimele evenimente din (Fâşia) Gaza.

Însă, luni, Statele Unite au blocat adoptarea unei declaraţii a Consiliului de Securitate al ONU care îndemna la o anchetă independentă. Miniştrii arabi au condamnat, de asemenea, din nou, transferul ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim.

La reuniunea de la Cairo, secretarul general al Ligii Arabe Ahmed Aboul Gheit a îndemnat la "o anchetă internaţională" cu privire la "crimele" forţelor israeliene.

"Asistăm la o stare de agresiune flagrantă contra dreptului şi legitimităţii iinternaţionale", a subliniat el. Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a condamnat ferm faptul că ocupaţia israeliană a luat ţinte civili neînarmaţi.

Iar ministrul palestinian Riyad al-Maliki a îndemnat la asigurarea protecţiei internaţionale a poporului palestinian lipsit de apărare împotriva brutalităţii ocupaţiei. Organizaţia panarabă consideră că responsabilitatea conducătorilor israelieni faţă de crimele lor trebuie să fie sancţionată şi să se asigure "reparaţii victimelor".

Reprezentanţi ai ţărilor membre ale Organizaţiei Cooperării Islamice (OCI) se reunesc vineri, la Istanbul, sub patronajul preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a preluat conducerea protestelor antiisraeliene. Prin intermediul OCI, care are 57 de membri, Erdogan speră să adreseze un mesaj foarte puternic lumii. El a îndemnat la o manifestaţie, în aceeaşi zi, la Istanbul, sub sloganul ”Stop opresiunii”, de solidaritate cu palestinienii.

Tot vineri, Consiliul ONU Drepturilor Omului se reuneşte la Geneva în mod special, pentru a examina deteriorarea situaţiei drepturilor omului în teritoriile palestiniene ocupate.

Tiruri sporadice Israelul se află în centrul unui val de condamnări şi de îndemnuri la anchetă cu privire la "crime" israeliene în Fâşia Gaza. Calmul a revenit la frontiera între Israel şi Fâşia Gaza, însă tiruri sporadice şi o ripostă israeliană au amintit cât de schimbătoare este situaţia.

Armata israeliană a efectuat joi atacuri aeriene contra Hamas, afirmând că ripostează faţă de focuri de armă trase către militarii săi postaţi de-a lungul frontierei şi faţă de tiruri de mitralieră grea care au atins miercuri orăşelul israelian Sdérot, situat în apropiere de Fâşia Gaza.

Israelul continuă să proclame că protestele în masă lansate de locuitorii fâşiei în urmă cu şase săptămâni şi care au culminat cu baia de sânge de luni sunt orcehstrate de Hamas, cu care a purtat trei războaie din 2008. Hamasul a anunţat că susţine această mobilizare, dând asigurări că ea îşi are originea în societatea civilă şi că este paşnică. Israelul dă asigurări că nu a fpcut altceva decât să se apere de o eventuală infiltrare palestiniană susceptibilă să atace populaţii riverane enclavei.

De la 30 martie, mii de locuitori din Fâşia Gaza se adună de-a lungul frontierei pentru a revendica dreptul palestinienilor de a se întoarce pe pământurile strămoşilor lor, de pe care au fost alungaţi sau au fost nevoiţi să fugă la înfiinţarea Israelului, în 1948, şi denunţă blocada impusă de Israel de peste zece ani.

Liderul Hamas din Gaza Yahya Sinouar a avertizat că "dacă blocada continuă, nu vom ezita să recurgem la rezistenţa armată".