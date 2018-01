Lifturi noi în Capitală. 37 de ascensoare vor fi instalate în acest an în blocurile locative

37 de lifturi noi vor fi instalate în acest an în sectoarele Botanica, Centru şi Buiucani. Reprezentanţii "Liftservice", care vor efectua lucrările de montare, au întocmit deja o listă din 17 blocuri locative unde vor fi montate noile ascensoare şi spun că vor porni lucrările în luna martie.

În acest an, reprezentanţii Întreprinderii "Liftservice" planifică să schimbe 21 de ascensoare, iar altele 16 vor înoite în proporţie de 95 la sută. Ascensoarele vor fi instalate în 17 blocuri locative.



"Cele mai multe ascensoare- 22 din 37 sunt la sectorul Botanica, 4 sunt în sectorul centru şi 11 sunt la Buiucani", a declarat Ion Stanciu, şef ÎMS "Liftservice".



Va fi înlocuit şi ascensorul din această casă de pe bulevardul Constantin Negruzzi. Liftul are 47 de ani, iar din cauza uzurii, se defectează de câteva ori pe lună, spun locatarii.



"E foarte vechi liftul. Destul de des se defectează şi butoanele se blochează foarte des", a spus un locatar.



"Liftul e foarte vechi. De asta se defectează foarte des. Suntem nevoiţi să ne ridicăm pe scări de câteva ori pe lună", a zis altă locatară.



"Eu cred că cei care trăiesc la etajul 9,8,7,6 sunt foarte bucuroşi. Mai ales că sunt în vârstă, sigur sunt bucuroşi", a declarat altă locatară.



Primele ascensoare noi, vor ajunge la Chişinău la sfârşitul lunii martie. Tot atunci, muncitorii vor începe lucrările de montare.



Toate lifturile ce vor fi cumparate in 2018 de catre autoritatile municipale vor fi identice cu acest ascensor, instalat acum un an intr-un bloc de locuit din sectorul Buiucani al Capitalei. Ele se produc la o uzina specializata din Belarus si au un termen de garantie de 25 de ani.



Noile modele de lifturi sunt mai econome şi produc mai puţin zgomot spun specialiştii.



"El permite a economisi undeva 30 de procente din energia electrică. Toţi parametrii, toate caracteristicile sunt europene", a declarat Ion Stanciu, şef ÎMS "Liftservice".



Reprezentanţii întreprinderii "Liftservice" planifică să instaleze 37 de ascensoare noi până la sfârşitul lunii noiembrie. Un ascensor nou produs la uzina din Belarus costă în jur de 500 de mii de lei. Potrivit întreprinderii "Liftservice" , 26 la sută din lifturile din Capitală au o vechime de peste 25 de ani. Tot atâtea sunt mai vechi de 31 de ani, iar 36 la sută din instalații sunt folosite începând cu anul 1981. ”Liftservice” gestionează aproape 2.400 de ascensoare din Capitală.