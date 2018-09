Liderul tenisului feminin mondial, Simona Halep, este jucătoarea cu cele mai multe victorii obţinute în 2018

scrie agerpres.ro. Halep are la general 46 de victorii, tot atâtea cât numără şi Petra Kvitova, însă cehoaica are trei înfrângeri în plus. Mihaela Buzărnescu se află şi ea în top 10, pe 9, cu 36 de succese.Pe hard, Halep e lider cu 28 de victorii, fiind urmată de ucraineanca Elina Svitolina, cu 26 succese.De remarcat şi faptul că Halep are cele mai puţine turnee jucate din top 15.Ea are trei titluri cucerite anul acesta, la Shenzhen, Roland Garros şi Montreal, şi finale pierdute la Australian Open, Roma şi Cincinnati.1. Simona Halep (România) 46 victorii - 9 înfrângeri2. Petra Kvitova (Cehia) 46-123. Elise Mertens (Belgia) 43-164. Angelique Kerber (Germania) 43-165. Ashleigh Barty (Australia) 38-166. Elina Svitolina (Ucraina) 37-127. Karolina Pliskova (Cehia) 37-178. Julia Goerges (Germania) 37-199. Mihaela Buzărnescu (România) 36-2010. Kiki Bertens (Olanda) 35-171. Simona Halep (România) 28 victorii - 5 înfrângeri2. Elina Svitolina (Ucraina) 26-73. Petra Kvitova (Cehia) 25-84. Angelique Kerber (Germania) 24-85. Arina Sabalenka (Belarus) 24-96. Elise Mertens (Belgia) 23-107. Naomi Osaka (Japonia) 22-88. Karolina Pliskova (Cehia) 20-109. Ashleigh Barty (Australia) 19-810. Sloane Stephens (SUA) 19-8