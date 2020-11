Liderul Diviziei Naționale la fotbal, Sheriff Tiraspol, nu se regăsește în a doua etapă consecutivă. După înfrângerea în meciul cu Petrocub, "viespile" au remizat pe teren propriu cu nou-promovata Dacia-Buiucani. Partida jucată la Tiraspol s-a terminat cu scorul de 0-0.Gazdele au organizat un adevărat asediu la poartă adversă, în special, în repriza secundă. Lukic, Bliznicenko și Wilson au ratat ocazii de a înscrie, iar cea mai mare i-a aparținut în minutul 90 lui Gadze, care a trimis balonul în bară.ANDREI MARTIN, antrenor Dacia-Buiucani:"Suntem mulțumiți pentru că suntem singura echipă care a reușit să ia puncte la Sheriff acasă. Pentru echipa noastr tânără și ambițioasă este un rezultat foarte bun. Îi felicit pe băieți pentru jocul prestate, pentru curajul care l-a avut, pentru bărbăția care au demonstrat-o."ANDREI CORNEENCOV, antrenor Sheriff Tiraspol:"Cei care au urmărit meciul au văzut ce s-a întâmplat în teren. Nu am fructificat ocaziile. Prea târziu am început să jucăm cu adevărat. Vom vedea ce s-a întâmplat. Continuăm să muncim."Sheriff a rămas lider în Divizia Națională, dar diferența față de de a doua clasată Petrocub s-a redus la patru puncte.Ultimul meci al etapei a 18-a este programat în această seară la Lozova, acolo unde echipa locală Codru se va confrunta cu Dinamo-Auto Tiraspol.După această partidă, toate formațiile care participă în această competiție vor intra în pauză de 2 săptămâni și asta pentru că naționala Moldovei are programate meciuri în Liga Națiunilor.