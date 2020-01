Liderul Coreei de Nord îşi anulează discursul de Anul Nou pentru prima oară din 2013

Cu câteva ore după ce evocase "o nouă armă strategică" şi pusese capăt moratoriului asupra testelor nucleare, liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pare să vrea să evite recunoaşterea unor erori diplomatice, comentează miercuri AFP şi Huffington Post.Liderul nord-coreean pare să fi decis să nu-şi pronunţe discursul de Anul Nou în această zi de 1 ianuarie 2020, o alegere deliberată pentru a evita să admită erori în politica sa diplomatică cu Washingtonul, potrivit unor analişti, scrie agerpres.ro Kim Jong-Un pronunţa acest discurs în fiecare an din 2013, o tradiţie moştenită de la bunicul său, Kim Ir-Sen, fondatorul Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC).În cursul acestui moment-cheie al calendarului politic nord-coreean, el trece în revistă evenimentele petrecute şi îşi prezintă obiectivele. Textul integral al discursului este publicat în organul partidului Rodong Sinmun. Dar în acest an, nu a avut loc difuzarea acestui discurs de către televiziunea oficială nord-coreeană nici dimineaţa şi nici la prânz.În locul acestuia, televiziunea oficială a difuzat un lung discurs citit de liderul nord-coreean în cursul sesiunii plenare a Comitetului Central al Partidului Muncitorilor (aflat la putere), sesiune ce a durat patru zile.Imagini îl arată pe Kim Jong-Un care, adresându-se înalţilor responsabili ai partidului, declară că Phenianul nu se mai consideră legat de moratoriul asupra testelor nucleare şi a rachetelor balistice intercontinentale, ameninţând că va face o demonstraţie a "unei noi arme strategice".Este o cotitură în politica diplomatică dusă de doi ani de Coreea de Nord care nu a obţinut o relaxare a sancţiunilor internaţionale şi nici nu a luat măsuri suficiente în favoarea denuclearizării pentru a convinge SUA.Park Won-gon, profesor de studii internaţionale în cadrul Universităţii Handong din Coreea de Sud, a apreciat că această schimbare de format ar putea avea ca obiectiv evitarea "de a-l pune în încurcătură" pe Kim Jong-Un."Există o enormă diferenţă între a pronunţa un discurs de Anul Nou cu propria voce şi a anunţa ceea ce a fost decis în sesiune plenară", a adăugat el. "Când pronunţi un discurs, asta înseamnă că te adresezi direct cetăţenilor nord-coreeni şi în plus lumii externe", potrivit acestuia."Asta poate să te oblige să admiţi fără putinţă de tăgadă că abordarea ta anterioară avea deficienţe", a mai spus el."Această schimbare poate avea de asemenea ca obiectiv atenuarea mesajului", apreciază Leif-Eric Easley, profesor la Ewha Womans University din Seul. "Făcând remarci în faţa unei audienţe interne în cursul unei reuniuni a partidului, Kim Jong-Un putea să afirme, fără să aibă aer agresiv, cum l-ar fi putut avea dacă ar fi proferat ameninţări nucleare într-un discurs izolat", a adăugat expertul menţionat.