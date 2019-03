Liderul clanului mafiot Gambino a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York

scrie antena3.ro. Cali, 53 de ani, a fost împuşcat de şase ori în piept la ora locală 21:20 (01:20 GMT) şi, potrivit unor informaţii, a fost de asemenea lovit de camioneta condusă de presupuşii asasini.Şeful mafiot a fost transportat la Spitalul Universitar Staten Island, unde a fost declarat mort.Familia Gambino, una din cele cinci care alcătuiesc mafia siciliană din New York, a ajuns să fie considerată cea mai mare organizaţie criminală din Statele Unite axată pe toate tipurile de activităţi ilegale, până la decăderea ei în anii 90 ca urmare a acţiunilor întreprinse de autorităţi.Asasinarea lui Cali este prima în zeci de ani a unui şef mafiot în New York şi de cel mai important nivel în familia Gambino de când, în 1985, John Gotti ordonase uciderea liderului de atunci Paul Castellano pentru a prelua puterea în organizaţie.Gotti a fost arestat la finalul lui 1990 graţie colaborării cu FBI a adjunctului său, Salvatore Gravano, o relaţie care a provocat căderea mai multor şefi mafioţi şi pierderea de către familia Gambino a unei mari părţi din puterea sa. Gotti a murit în închisoare în 2002.Născut la New York în 1965, din părinţi sicilieni din Palermo, Cali s-a implicat de tânăr în mafia new-yorkeză, scrie EFE.Autorităţile americane şi italiene îl considerau membru al Cosa Nostra şi drept un ambasador la New York al familiilor mafiote din Sicilia.