LIDERII UE AU AJUNS LA UN ACORD: Oficialii au aprobat fondurile de 750 miliarde euro

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord după un summit istoric care a durat cinci zile. Ei au aprobat un ajutor de 750 de miliarde de euro care vor fi alocați pentru a ajuta țările membre să-și revină din punct de vedere economic după pandemie. Este vorba despre 390 de miliarde de dolari care vor fi oferiți sub formă de granturi, iar restul vor fi împrumuturi cu dobândă redusă."Este un acord bun, puternic, dar, cel mai important, este un acord corect pentru Uniunea Europeană în aceste momente.""Europa, ca un tot întreg, are acum o mare șansă să devină mai puternică în fața crizei. Am făcut astăzi un pas important de care trebuie să fim cu toții mândri."Tot în cadrul summitului, liderii țărilor Uniunii Europene și ai instituțiilor comunitare au ajuns și la un acord asupra bugetului de1 074 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Ţara vecină România va primit aproape 80 de miliarde de euro din bugetul multianual al UE și din fondul de relansare economică."Vom folosit această sumă de 80 miliarde pentru a reface infrastructura în România, pentru a construi spitale, școli, pentru a moderniza marile sisteme publice."Negocierile au fost extrem de dure, iar dineul de duminică seara chiar fusese suspendat după ce Austria, Danemarca, Regatul Ţărilor de Jos şi Suedia, împreună cu Finlanda, așa-numitul grup al ţărilor "frugale", au refuzat să accepte varianta înaintată de Franţa şi Germania. Presa străină scrie că liderul francez, Emmanuel Macron, chiar ar fi bătut cu pumnul în masă şi l-ar fi criticat pe cancelarul austriac, Sebastian Kurz, care a părăsit negocierile pentru a vorbi la telefon. Macron ar fi ameninţat că va pleca de la summit fără un acord decât să încheie unul prost.