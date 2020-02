Liderii PPDA salută decizia deputaților democrați, care au părăsit formațiunea

Liderii Partidului Platforma Demnitate și Adevăr salută decizia deputaților democrați, care au părăsit formațiunea. Potrivit lui Andrei Năstase și Alexandru Slusari, cochetarea liderilor PDM cu socialiștii este contraproductivă și consolidează poziția președintelui Igor Dodon, lucru care nu trebuie admis. Și unii analiști politici consideră că grupul care s-a detașat de fracțiune are interesul de a se orienta spre Occidentul, spre deosebire de ceilalți care se văd într-o alianță cu PSRM.

"Am văzut şi noi această decizie a unor deputați a Partidului Democrat de a se delimita întâi de toate de propriul partid, dar sunt sigur şi de Igor Dodon şi PSRM de politica dusă de aceștia. Noi urmărim acest proces, un proces sperăm că de conștientizarea a pericolului reprezentat de mediocritatea politică a președintelui, care mai dorește un mandat", a spus președintele fracțiunii PPDA, Alexandru Slusari.

Preşedintele fracţiunii PPDA, Alexandru Slusari, presupune că după plecarea celor şase deputaţi din partid, PDM va fi absorbit de PSRM.



"Noi acum observăm că conducerea PDM încearcă să capituleze în faţa lui Dodon. Partidul riscă să fie înghiţit de Partidul Socialiștilor. Acest lucru nu este pe placul tuturor. O parte are o altă părere. E greu de spus ce va fi mai departe. Pot spune clar că noi vom face tot posibilul ca acest guvern să îşi depună demisia"



Comentatorul politic Anatol Ţăranu crede că scindarea Partidului Democrat ar putea însemna moartea formaţiunii. Ţăranu spune că, deşi conducerea PDM cunoaşte despre acest risc, a admis, totuşi, această ruptură, doar pentru a ajunge la guvernare.



"În interiorul Partidului Democrat supremaţia a fost luată de către grupul acelor care reprezintă schemele gri moştenite din timpul lui Plahotniuc, schemele gri economice, iar aceste scheme pot funcţiona doar dacă partidul are relaţii şi are legături cu puterea politică. Partidul Democrat a ales interesul de moment şi a sacrificat obiectivul rebrendingului fundamental al partidului", a spus analistul politic, Anatolie Ţăranu.



Iar analistul politic, Corneliu Ciurea, crede că PDM s-a scindat din cauza intereselor politice diferite pe care le-au avut membrii partidului.



"Grosul partidului, care este reprezentat de conducere şi de cei 11 vicepreşedinţi au un interes special de a crea o majoritate parlamentară şi mai puţin contează cine este în frunte. Ei admit posibilitatea comunicării cu socialiştii. Pe de altă parte, Candu şi echipa sa au un interes mai mare în occident şi din această cauză nu pot accepta comunicarea cu socialiştii, cred ca aici este ruptura", a spus analistul politic, Corneliu Ciurea.



Corneliu Ciurea mai crede că cei şase deputaţi care au părăsit PDM-ul vor încearcă să se apropie de fracţiunile PAS şi PPDA.



"Eu cred că domnul Candu va încerca să demonstreze loialitate faţă de blocul ACUM. Eu cred că el va susţine iniţiativa de demitere a ministrului de externe Ciocoi. În cazul în care gruparea domnului Candu va fi susţinută de ambasadorii externi, el va deveni treptat acceptabil pentru blocul ACUM", a spus analistul politic, Corneliu Ciurea.



În timp ce multe voci presupun că PDM va face o alianţă cu PSRM, jurnalistul Victor Nichituş nu exclude o coaliţie PDM-Blocul ACUM.



"Este un divorţ politic aşteptat mai mult de conducerea Partidului Democrat din Moldova. Plecarea acestui grup din fracţiune îi oferă partidului democrat posibilitatea să fie eligibil pentru participarea la crearea unei coaliţii parlamentare. O coaliţie care poate ori cu PSRM ori cu Blocul ACUM", a spus jurnalistul, Victor Nichituş.