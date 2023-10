Liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu consecințele migrației în urma războiului dintre Israel şi Hamas

Această problemă este monitorizată îndeaproape de cele 27 de state membre, într-un moment în care UE găzduieşte aproximativ patru milioane de refugiaţi ucraineni, iar creşterea numărului de cereri de azil exercită presiuni asupra capacităţilor de primire ale multor ţări."Acest conflict va fi cu siguranţă însoţit de un alt val mare de imigraţie ilegală", a atras atenţia. Liderul naţionalist, ca şi, a legat această problemă de "riscul terorismului"."Stabilitatea (regiunii) este în interesul europenilor", a spus Orban. "Dacă Israelul şi Egiptul devin instabile, fluxurile de migraţie din (această regiune) vor veni imediat în Europa", a spus el.şi-a exprimat îngrijorarea în special cu privire la extinderea conflictului în Liban. "Acesta este un lucru despre care vom vorbi", a spus el, sperând că UE va fi "pregătită să răspundă la această problemă" şi să ajute "statele din prima linie", aşa cum este ţara sa., a vorbit şi ea despre acest risc. "Dacă există o prelungire (a conflictului), trebuie să ne gândim la refugiaţi, cum ar fi refugiaţii sirieni din Liban", a spus responsabila malteză."Este o realitate care ne-ar putea aduce înapoi la o situaţie pe care am experimentat-o deja (...) 2015 ne-a arătat ce s-ar putea întâmpla într-un scenariu sau altul", a continuat ea.De la atacul organizaţiei islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului la 7 octombrie, au loc ciocniri zilnice între Hezbollahul libanez şi aliaţii săi şi forţele israeliene la graniţa sudică a Libanului.În 2015, Europa a fost luată prin surprindere de un aflux de refugiaţi, în principal sirieni, cauzat de o acutizare a conflictului din această ţară, dar şi de o deteriorare a condiţiilor de viaţă în taberele de refugiaţi sirieni din Turcia, Liban şi Iordania.Libanul, în prezent cufundat într-o criză politică şi economică profundă, are cel mai mare procent de refugiaţi pe cap de locuitor din lume, potrivit agenţiei ONU pentru refugiaţi (UNHCR). Aproape 800.000 de refugiaţi sirieni din Liban sunt înregistraţi la UNHCR, conform unor date publicate în august.Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Filippo Grandi, a avertizat, de asemenea, săptămâna trecută cu privire la consecinţele unei escaladări a conflictului, amintind în special că Egiptul găzduieşte sute de mii de refugiaţi din Sudan.Într-o scrisoare adresată liderilor celor 27 de state membre înaintea summitului, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat necesitatea stabilirii unui "parteneriat strategic" cu Egiptul, inclusiv pentru combaterea migraţiei ilegale în UE."Rolul Egiptului este esenţial pentru securitatea şi stabilitatea Orientului Mijlociu, găzduieşte un număr tot mai mare de refugiaţi şi avem responsabilitatea de a-l sprijini", a spus ea.În iulie, UE a semnat un parteneriat de acest tip cu Tunisia, menit în special să reducă plecarea migranţilor de pe coasta tunisiană şi să ofere ajutor european de câteva sute de mii de euro.