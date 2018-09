Licoarea lui Bachus, produsă de studenții de la UTM. Tinerii vor învăţa cum se face un vin bun şi de calitate (FOTOREPORT)

Embed:

În aceste zile, vinul nu fierbe doar în gospodării, dar şi în curţile universităţilor. Studenţii de la UTM au primit în dar două tone de struguri de la o vinărie, care vor fi folosite la orele practice. Tinerii urmează să înveţe cum se face un vin bun în condiţii de laborator.



Strugurii oferiţi sunt din soiurile Feteasca Albă şi Feteasca Regală. Dintr-o tonă se poate obţine aproximativ 750 de litri de vin.



"O tonă de poamă Fetească Regală şi o tonă de Feteasca Albă. Are o capacitate de recoltă de la 10 la 15 tone la hectar", a menţionat Ion Ursu, şeful fermei agricole.



La transportarea strugurilor au dat o mână de ajutor şi studenţii.



"După ce se răcesc ei merg deja la prelucrare. Se mărunţesc. Pe baza la aceşti struguri noi vom face practică şi o să primim în rezultat acest vin dulce", a spus Ion Ursu student.



"Este super. Avem utilaje, putem să lucrăm să ştim tot, fiecare proces aparte cum se face. Să aducem un soi de poamă cât mai rezistent şi mai bun", a afirmat Dan Popescu. student.



Administratorii vinăriei speră că prin gestul lor îi vor face pe tineri să persevereze în meseria lor şi după facultate să-şi găsească un loc de muncă.



"Ei trebuie să înveţe a le produce pentru ca mai departe să cunoască tehnologiile de producere şi să poată folosi aceste cunoştinţe în practică. Vinăria are nevoie de specialişti atât în domeniul creşterii strugurilor cât şi procesării lor. Salariul începe de la şase la zece mii de lei şi mai mult", a menţionat Anatolie Spivacenco, vicedirector vinărie.



"În cadrul universităţii, ei primesc acele cunoştinţe de care au nevoie producătorii. Anual Moldova are nevoie de aproximativ 25-30 specialişti în domeniul oenologiei", a declarat Nicolae Taran decan facultatea Tehnologia Alimentelor, UTM.



În acest an de studii, 12 tineri învaţă tehnologia vinului în cadrul Universităţii Tehnice din Moldova.