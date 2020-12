Licitaţii cu final neaşteptat. Doi agenţi economici au renunţat la locurile câştigate pentru amplasarea gheretelor în Capitală

Agenţii economici au anunţat că refuză terenurile adjudecate înainte de a achita prima rată, adică jumătate din suma contractului."Pentru aceşti agenţi economici, la fel în regulamentul pe care îl propunem pentru modificări, va fi întocmită de către comisie o listă de interdicţii şi aceşti agenţi economici vor fi introduşi în această listă prin care ei nu vor avea dreptul să participe, timp de cinci ani, la licitaţii." , a spus viceprimarul Capitalei, Inga Ionesii."Vreau să menţionez, comisia de licitaţie nu are atribuţii de a efectua investigaţii. Respectiv, în momentul când se recepţionează ofertele, în cazul în care ele sunt conforme cerinţelor şi respectă paşaportul tehnic, comisia nu are temei pentru a nu accepta aceste oferte.", a spus viceprimarul Capitalei, Inga Ionesii.Pentru prima dată, în acest an, autorităţile municipale au organizat licitaţii cu strigare pentru amplasarea gheretelor. După două concursuri, bugetul municipal ar fi trebuit să încaseze peste 50 de milioane de lei. Ulterior, consilierii Platformei DA din CMC au declarat că licitaţiile au fost organizate cu încălcări. Mai exact, companiile ar fi beneficiat de mai multe locuri decât li se cuvenea. Potrivit regulamentului, o companie nu poate adjudeca mai mult de trei locuri de amplasare, dintre care una singură într-un parc.