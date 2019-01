Licitaţie de caritate CU CHITĂRI. David Gilmour, legendarul membru Pink Floyd iniţiază un eveniment caritabil

David Gilmour, legendarul membru Pink Floyd urmează să scoată la licitaţie undeva în jurul a 120 de chitări, totul pentru caritate.

Licitaţia va avea loc în New York pe 20 iunie anul acesta, la una dintre cele mai cunoscute case de licitaţii - Christie's.

Piesa de rezistenţă este un Black Fender Stratocaster din 1969 cu care artistul a înregistrat albumele "Meddle", "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" şi "The Wall".

Valoarea acesteia este estimată la peste 100.000 de dolari.