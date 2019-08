Liceul Teoretic "George Meniuc" din Capitală riscă să intre în plin an şcolar în reparație

Liceul Teoretic "George Meniuc" din sectorul Râșcani al Capitalei riscă să intre în plin an şcolar în toiul reparațiilor. Deşi au mai rămas doar două săptămâni, până la 1 septembrie, nici jumătate din lucrările planificate, nu au fost executate.

Directorul liceului spune că a sesizat de nenumărate ori direcţia de învăţământ a primăriei, dar deocamdată situaţia rămâne una alarmantă. De cealaltă parte, agentul economic responsabil de reparaţie dă asigurări că toate lucrările decurg conform planului.

"Aceasta este sala pentru prelucrarea cărnii. Aici urmează să fie făcut totul de la zero, electricitate, încălzire, canalizare, totul. La moment este doar demolat."

"Conform contractului, astăzi, acest bloc alimentar urma să fie funcțional. Nu este însă asa. Pereții încăperii, unde este pregătită mâncarea elevilor, sunt într-o stare dezastruoasă. Podul și podeaua trebuie reparate, Iar muncitorii au de schimbat sistemul de electricitatea și canalizarea. Toate aceste lucrări trebuie sa fie încheiate în două săptămâni, așa ca la începutul anului școlar copiii sa poată lua masa."



Lucrările de reparaţie capitală a instituţiei au început la sfârşitul lunii iunie. Pentru aceasta au fost alocate două milioane 400 mii de lei. Din anul 1986, de când a fost fondată instituţia, aceasta nu a mai fost reparată capital. Potrivit directorului, lucrările urmau să se încheie astăzi, însă, nici jumătate din acestea nu s-au executat.



"La începutul demolării erau vreo 20 muncitori, după ce au demolat tot şi au ocupat teritoriul, au început să se rărească. Dumnealor vin odată în săptămână, executorul ne promite, dar cum au fost şase, şapte lucrători, aşa şi sunt pe parcursul a o lună jumate" , a declarat Nicolae Babuc, directorul Liceului Teoretic "George Meniuc".



Directorul spune că dacă până la începutul anului şcolar nici coridoarele nu vor fi gata, cel mai probabil, elevii vor fi nevoiţi să înveţe în schimburi. Din cele patru etaje, trei sunt în reparaţie.



"La momentul de faţă este clar că alimentaţia copiilor, despre aceasta am anunţat toate organele specializate, iar unele clase vor fi trecute în schimbul doi. Etajul doi până la finalizarea lucrărilor să nu fie folosit, o să ne folosim de intrările auxiliare, asta e realitatea. Este ireal să fie finisate aşa rapid lucrările. Autorizație noi nu o să primim."



Şi părinţii elevilor sunt îngrijoraţi de situaţia creată în instituţie.



"Suntem nemulţumiţi, toţi părinţii suntem nemulţumiţi, căci reparaţia este în toi iar nici pe departe nu se prevede finalizarea lucrărilor."



"Bănuim că nu o să se încadreze nici pe departe în timpul care a mai rămas, iar dacă mai calculăm că mai sunt şi câteva zile de odihnă."



Şeful de şantier al firmei responsabile de lucrări dă asigurări, însă, că muncitorii vor reuşi până la întâi septembrie să încheie toate lucrările planificate.



"Noi avem contracte pe care le executăm în termen. Dar care este termenul? Două luni. De la începutul lunii iulie şi până la întâi septembrie. Câte procente din lucrări s-au executat? S-au executat 80 de procente."



Astăzi, în instituţie am surprins circa 10 muncitori.



"De când munciţi dvs.? Nu am mult, de trei zile."



"De cât timp munciţi aici? O săptămână am aici."



"Cum credeţi, până la întâi septembrie reuşiţi să încheiați lucrările? Numaidecât."



Am solicitat o reacţie a direcţiei educaţie a primăriei privind situaţia în acest liceu, dar şi alte instituţii de învăţământ din Capitală, aflate în proces de reparţie. Ni s-a cerut însă o solicitare în scris, pe care am expediat-o de miercuri şi la care încă nu am primit răspuns.

În acest an, municipalitatea a alocat peste 25 milioane de lei pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie în 132 de şcoli şi licee.