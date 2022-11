Liceul ”Mihai Eminescu” din Ungheni a fost capital renovat datorită unui proiect european

Aproape doi ani au durat lucrările de reparație în cele 54 săli de clasă, două săli de sport, o sală de festivități și în bucătăria școlii. Au fost schimbate acoperişul, geamurile și uşile, au fost modernizate blocurile sanitare, s-au renovat reţelele de termoficare și de canalizare. Acum deja liceul este ca nou.”Am venit în clasa a 10-a aici la liceu și condițiile, cum... erau bune, dar acum cu eficientizarea energetică s-au schimbat multe lucruri, e mult mai cald. Încăperile s-au reînnoit, e mult mai frumos și mult mai bine.””Odată cu renovarea liceului și cu proiectul de eficientizare energetică au fost schimbări la noi în relațiile dintre profesor și elev. Elevii se simt mult mai liber și au oportunități mult mai mari să studieze ceea ce poate înainte nu știau.””Avem deja condiții mult mai bune. În primul rând, căldura care va fi destul de eficientă. Consumul se va reduce mult mai mult.””Au fost vremuri și mai grele. Vara era foarte cald din cauza acoperișului, din cauza geamurilor prin care pătrundea soarele. Acum, cu această eficientizare energetică vom economisi.”, a spus Elena Covalciuc profesoară, liceul ”Mihai Eminescu”, or. Ungheni.”Se vede și pe afară că e mai frumos, mai bine. Și e mai comod pentru copii. Și în clase e mai curățel.”Deși finanțarea în cadrului proiectului european a fost aprobată în 2018, lucrările de reparație au început doi ani mai târziu, susține directorul liceului. Destul de complicată perioadă, întrucât orele se petreceau uneori în două schimburi, precizează Petru Langa. Totuși, e mândru de cele reușite, iar cel mai mult îl bucură faptul că se va putea face economie de gaz și curent.”Acest proiect nu a prevăzut lucrări de reparație capitală, dar în urma negocierilor cu donatorul, am obținut suplimentar la cei aproape 48 de milioane de lei, încă 13 milioane pentru lucrări de reparație capitală. Pe luna septembrie am obținut o economie la energia electrică de 12%. La energia termică economia este de o treime”, a spus Petru Langa, director Liceul ”Mihai Eminescu” or. Ungheni.Vicepremierul Andrei Spînu a reiterat mesajul autorităților de a continua să economisim resurse energetice:”Sper că țara pe care voi o s-o preluați când veți fi mai mari va fi mai bună. Fiecare kilowatt, fiecare metru cub de gaz salvat în această perioadă, face țara noastră mai puternică, mai bună, mai independentă.”Iar ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău a menționat că aceste proiecte aduc beneficii nu doar comunității, dar și mediului înconjurător.”Investițiile în generația tânără sunt cele mai bune pentru viitor. Pe lângă măsurile de eficientizare energetică implementate, s-au finisat și lucrările de reabilitare a sistemului de apă și canalizare. Ambele proiecte au drept scop îmbunătățirea calității vieții oamenilor și, desigur, protejarea mediului înconjurător”, a menționat JANIS MAZEIKS, ambasadorul Uniunii Europene la Chişinău.Cu ajutorul financiar al Uniunii Europene vor fi eficientizate energetic opt licee din țară. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 40 de milioane de euro.