Liceul "Meşterul Manole" din satul Sălcuţa a fost renovat capital

Embed:

Cea mai modernă instituţie de învăţământ din raionul Căuşeni şi-a deschis uşile pentru elevi. Liceul "Meşterul Manole" din satul Sălcuţa a fost renovat capital. După reparaţie, aici au apărut table interactive, mobilier modern, dar şi cabine de duş. De asemenea, a fost montat un sistem de încălzire, iar geamurile - schimbate. Elevii spun că până la aceste lucrări, iarna erau nevoiţi să stea cu mănuşi la lecţii pentru că în săli era frig.



"Înainte era în culori reci, dar acum este în culori calde şi dă un aer mai călduros în şcoală."



"Iarna veneau toţi în pulovere îmbrăcaţi, stăteau în bănci cu mănuşi. Cu o deosebită plăcere chiar vin la muncă, de fiecare dată aşa o atmosferă parcă cineva îmi dă putere de a lucra. Şi elevii parcă sunt alţii", a spus învăţătoarea, Neonila Țurcanu.



Şi elevii se bucură că vor putea studia într-un mediu plăcut.



"Sunt vestiare pentru fete şi băieţi. Îţi mai place mai mult acum să te duci în bibliotecă. "



"Cald, bine sunt cărţi multe şi interesante. Este spaţiu mare şi încap mulţi elevi."



"Acum după reparaţia care s-a făcut parcă ne-am mutat în altă şcoală. Atunci ne murdăream de cretă, trebuia să spălăm tabla, dar acum ne este mai uşor. "



Cei care sunt în clasa a 12-a spun că le pare rău că vor învăţa doar un an în aceste condiţii.



"Vechea şcoală la care am venit noi în clasa I nu era atât de modernă. S-a schimbat ambianţa din liceu, sistemul de încălzire."



Părinţii cred chiar că instituţia poate concura cu una europeană.



"Este un liceu frumos, este un liceu cald, cabinete dotate, lucruri frumoase făcute. Dacă să vorbim de o şcoală a viitorului, eu ca părinte, aş vrea ca copilul meu să facă studii în această şcoală", a spus locuitoarea satului Sălcuţa, Valentina Jilihovschi.



Directoarea liceului spune că lucrările de renovare au durat aproape trei ani, iar investiţiile se ridică la 42 de milioane de lei. Banii au fost oferiţi de Banca Mondială.



"Am avut un management foarte reuşit în şcoală,am avut o conlucrare cu părinţii, cu profesorii, cu elevii, o înţelegere foarte bună, nu am reţinut lucrările nici cu o oră, nici cu o zi",a spus directoarea Liceului "Meşterul Manole", Liuba Pleșca.



La Liceul "Meşterul Manole" din Sălcuţa îşi fac studiile 535 de elevi.