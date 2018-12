Liceenii vor mai avea o șansă. Din 2019 ar putea fi organizată a treia sesiune pentru bac

A treia şansă la bacalaureat i-ar putea costa pe viitorii candidaţi aproximativ 500 de lei. Propunerea a fost făcută de câţiva deputaţi, iar în trei luni Guvernul trebuie să ia o decizie finală în acest sens.

Dascălii susţin că adesea se întâmplă că şi elevii eminenți iau note mici la bac, astfel că sesiunea a treia este binevenită pentru toţi. Ba mai mult, unii au venit şi cu recomandări privitor la metoda de organizare.



"Eu aş fixa pentru toamnă, ca elevul care nu a susţinut în luna iulie şi nici în iulie să aibă timp suficient pentru a se pregăti. Când omul plăteşte singur o sesiune ar fi motivat să depună un efort mai mare", a spus directorul Liceului "Vasile Alecsandri", Daniela Vacarciu.



"Noi trebuie să avem grijă de viitorii noştri specialişti. El trebuie să piardă un an de zile, nu poate să studieze la universitate, nicăieri. El umblă brambura. Printre ei nu sunt toţi nepregătiţi, eu ştiu copiii foarte deştepţi. Mai bine să le dăm încă o şansă", a spus rectorul USEM, Iurie Sedlețchi.



Viitorii absolvenţi sunt de părerea că o a treia şansă este salvarea celor care nu vor să mai aştepte un an pentru a susţinere examenul maturităţii.



" În cazul în care nu susţine din prima, el deja a făcut cunoştinţă cu examenul de maturitate şi este mai bine pregătit. Nu cred că cineva din noi ar dori să ajungă la cea de-a treia etapă de susţinere."



"Copiii care într-adevăr au avut emoţii sau probleme legate de boli este o şansă ca să obţină această diplomă. "



Potrivit ministerului Educaţiei, cea de-a treia sesiune de bacalaureat va fi organizată conform aceluiaşi regulament.



"Centrele de BAC să aibă echipamentul corespunzător şi să fie dotate după regulile obişnuite.La moment avem asigurat din bugetul de stat sesiunea de bază şi sesiunea suplimentară", a spus reprezentantul Ministerului Educaţiei, Rodica Josanu.



În acest an, aproape 4.000 de liceeni au participat la sesiunea suplimentară de bacalaureat. 1 600 dintre ei au obţinut note mai mici de 5.