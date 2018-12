Liceenii au început să scrie tezele semestriale din sesiunea de iarnă

În licee a fost dat startul tezele semestriale din sesiunea de iarnă. Examenele se desfăşoară după aceleaşi reguli ca şi bacalaureatul, însă elevii nu sunt supravegheaţi video.

Dacă pentru viitorii absolvenţi probele sunt un test înaintea examenului maturităţii, elevii de a 10-a spun că au avut mari emoţii. La Liceul "Mihai Viteazul" din Capitală, peste 250 de copii au scris teze semestriale.



"Am avut nişte emoţii, am încercat să mă calmez puţin eram panicată. Dar am scris bine teza şi cred că o să am o notă bună. Cel puţin sper."



"Tot am scris dar deja am aflat ce am greşit, nu sper la notă foarte mică, nici la notă foarte mare.



Viitorii absolvenţi de la real au avut primul test la matematică, iar cei de la profilul umanist au scris proba la română.



"Am scris teza la matematică, a fost de nivel mediu. Nu a fost atât de complicat. Am scris aproximativ la tot, dar nu sunt sigură că totul corect."



"Mi-a părut mai greu unde a trebuit să folosim integrale dintr-o funcţie trigonometrică."



- Ce itimi au fost mai complicați?

- Ultimul, cred că eseul.

- Ce ai avut de scris?

- Microuniversul, nu a fost uşor, a fost destul de greu."



"- Ce a fost mai greu?

- Itimul I şi II, erau pe baza poeziei.Mesajul şi titlul poeziei de comentat.

- Pe ce notă crezi că ai scris?

- Pe 9. "



Profesorii spun că tezele de an sunt un bun exerciţiu pentru bac.



"Noi până în luna aprilie avem teme noi, avem module pe care trebuie să le studiem în clasa a XII-cea, dar ne mobilizăm paralel unde este să mai repetăm câte ceva", a spus profesoara de matematică, Rodica Curmei.



"Predarea la limba şi literatura română a textelor necunoscute, decurg interactiv, dezvoltăm gîndirea critică pentru că şi la examen şi la bacalaureat li se dă o poezie nestudiate", a spus profesoară de limba şi literatura română, Natalia Revenco.



Tezele semestriale se desfășoară în ultimele două săptămâni ale semestrului. Astfel, până în data de 20 decembrie trebuie să fie scrise toate probele.