Libanul şi Israelul vor avea discuţii sub medierea ONU privind frontierele lor maritime şi terestre contestate, a anunţat luni preşedintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, iar SUA s-au grăbit să salute o "înţelegere istorică" relatează AFP."În ceea ce priveşte chestiunea frontierelor maritime, reuniunile vor avea loc în mod continuu la sediul ONU la Naqoura, sub medierea Naţiunilor Unite", a declarat Berri în cadrul unei conferinţe de presă difuzate de posturile locale."Reuniunile vor avea loc sub auspiciile Biroului coordonatorului special al ONU pentru Liban", a adăugat el."Ambele părţi, Israel şi Liban, au cerut SUA să joace rolul de mediator (...) pentru delimitarea frontierelor maritime şi sunt pregătite pentru acest lucru", a mai spus oficialul libanez.Nicio dată nu a fost anunţată pentru începerea negocierilor şi nici modul de desfăşurare a convorbirilor. Totuşi, Berri a precizat că odată ce se va ajunge la un acord, el va semnat de Liban, Israel şi Forţa intermediară a ONU din Liban (UNFIL).Libanul şi Israelul sunt, din punct de vedere tehnic, în stare de război. În 2018, Libanul a semnat un prim contract de foraj pentru petrol şi gaze în apele sale teritoriale, într-o zonă contestată de vecinul său meridional Israel, scrie agerpres.ro. Guvernul israelian a anunţat în mai 2019 că şi-a dat acordul pentru începerea discuţiilor cu Libanul cu medierea SUA pentru a rezolva disputa privind frontierele lor maritime.Pe 8 septembrie, secretarul de stat adjunct american pentru afacerile din Orientul Mijlociu, David Schenker, a vorbit despre "progrese" în vederea unei declanşări a negocierilor, exprimându-şi speranţa privind semnarea unui acord în următoarele săptămâni.SUA au salutat acordul "istoric" anunţat joi între Liban şi Israel pentru începerea de discuţii privind frontierele contestate, încheiat "sub egida SUA". Această înţelegere "este rezultatul a aproape trei ani de eforturi diplomatice intense" din partea Washingtonului, a afirmat secretarul de stat american, Mike Pompeo, într-un comunicat.