Liam Neeson, dezvăluiri cutremurătoare. A vrut să ucidă o persoană de culoare pentru a răzbuna violarea unei apropiate

scrie agerpres.ro. Actorul în vârstă de 66 de ani a făcut aceste declaraţii în cadrul unui interviu realizat la New York pentru promovarea filmului "Cold Pursuit", unde interpretează rolul unui tată care decide să răzbune uciderea fiului său de către un cartel al drogurilor."O să vă povestesc o istorie reală", a început el. Actorul a relatat apoi că, după ce a revenit din străinătate, a aflat despre o persoană apropiată, pe care nu a numit-o, care fusese victima unui viol. "Am întrebat: ştii cine a făcut asta? Nu. Ce culoare avea? Ea a răspuns că era vorba de o persoană de culoare"."Mi-e ruşine să spun, am mers pe străzi cu o bâtă, sperând că voi fi abordat de cineva. Am făcut asta poate o săptămână, sperând că un 'ticălos negru' va ieşi dintr-un bar şi se va lua de mine pentru ceva. Ca să pot...", a continuat el, înainte de a se întrerupe un moment şi a adăuga: "Să-l omor"."E oribil, e oribil, când mă gândesc că am făcut asta", a dat asigurări starul din "Schindler's List", "Gangs of New York" şi "Taken". "Răzbunarea nu duce decât la răzbunare, la mai multe crime, iar Irlanda de Nord este o dovadă a acestui lucru", a adăugat el în cursul interviului la care a fost prezent şi colegul său de distribuţie Tom Bateman.Actorul nu este la primul său interviu şocant. Anul trecut, Neeson a declarat la televiziunea irlandeză că există "o vânătoare de vrăjitoare" la Hollywood după numeroasele acuzaţii de hărţuire şi agresiuni sexuale formulate după scandalul Weinstein.