Li s-a sugerat să-şi transfere copiii cu deficienţe de auz în şcoli obişnuite. Mai mulţi părinţi au protestat în faţa Guvernului (FOTOREPORT)

Zeci de elevi cu deficienţe de auz împreună cu părinţii lor au protestat în faţa Guvernului. Aceştia le cer autorităţilor să le asigure copiilor dreptul la educație, după ce două instituţi de învăţământ specializate din cele trei existente în ţară ar fi fost închise. E vorba despre Şcoala din Hîrbovăţ, raionul Călăraşi, şi cea din oraşul Cahul. Adela Peţu a venit tocmai de la Briceni. Fiica acesteia, în vârstă de 14 ani, îşi face studiile la şcoala specială din Cahul. Femeia spune că în iunie a fost anunţată de administraţie că instituţia se închide, iar potrivit unei decizii luată de Ministerul Educaţiei, copiii cu deficienţe de auz vor trebui să îşi continue studiile la şcolile obişnuite din localităţile de baştină.



''Trebuie să o ducem la şcoală în sat. Este foarte greu. Noi am mai încercat ca ea se să ducă la şcoală. Ea doar privea şi profesoara spunea că doar prin scris pot să-i explic, mai mult nu pot face. O duceam de la Briceni la Cahul, e foarte greu, dar vrem viitorul la copil, să înveţe şi să fie în rând cu lumea''.



La protest a venit şi Valentina Cebotari împreună cu cei trei nepoţi ai săi, toţi cu probleme de auz. Femeia este cea care le poartă de grijă, întruncât mama micuţilor are şi ea deficienţe de auz.



''Anul acesta cât copii au învăţat online, nu a fost un program mimico gestual şi pentru ei. Copiii nu se descurcă deloc lor le trebuie limbajul mimico-gestual''.



În faţa protestatarilor a ieșit secretarul de stat Natalia Grîu. După discuţiile cu părinţii, funcţionara a declarat că părinţii au fost duşi în eroare.



''Ministerul nu a închis de Hîrbovăţ şi nici pe cea de la Cahul. Noi am fost informaţi că nu mai sunt copii şi că părinţii şi-au retras actele copiilor. Erau 24 de copii în ambele instituţii pe parcursul anului am fost informaţi că nu este nici un copil în şcoală. Ne-au spus directorii instituţiei de învăţământ'', a spus secretarul de stat la Ministerul Educaţiei, Natalia Grîu.



Subiectul urmează să fie discutat luni în cadrul unei şedinţe la Ministerul Educaţiei, unde sunt aşteptaţi părinţii, dar şi directorii celor două şcoli speciale vizate. Potrivit Asociaţiei Surzilor, în ţară sunt înregistraţi în jur de 260 de copii cu deficienţe de auz, dar neoficial numărul acestora se ridică la 1200.