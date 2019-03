Lewis Hamilton ţinteşte victoria. Pilotul britanic a obţinut primul pole position al sezonului

Lewis Hamilton ţinteşte victoria la prima cursă a sezonului de Formula 1.

Pilotul britanic al echipei Mercedes, cvintuplu campion mondial, a obţinut primul pole position al sezonului. Campionul mondial en titre a fost cel mai rapid în sesiunea de calificări a Marelui Premiu al Australiei .Este al 8-lea pole position obţinut de Hamilton pe circuitul la Melbourne şi al 84-lea al carierei.



"Tremuram pentru că a fost la limită. Am avut şi acest public incredibil. Le mulţumesc tuturor pentru că au venit şi au creat această atmosferă. Ce zi frumoasă! După pauză de iarnă, nu am ştiut pe ce loc vom fi, dar am sperat, desigur, să fim acolo unde ne aflăm acum", a menţionat Hamilton.



El va fi urmat pe grila de start de coechipierul lui, finlandezul Valtteri Bottas, şi de germanul Sebastian Vettel de la Ferrari.