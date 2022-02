Lewis Hamilton, gata să scrie istorie. Sportivul britanic va încerca să cucerească cel de-al 8-lea titlu de campion, în noul sezon

Lewis Hamilton este gata să scrie istorie și să devină cel mai titrat pilot de Formula 1. Sportivul britanic va încerca să cucerească cel de-al 8-lea titlu de campion, în noul sezon, la volanul unui nou Mercedes, W13. Pe monopostul, prezentat oficial de constructorul german, a revenit culoarea argintie, după ce în ultimele două sezoane mașina a fost aproape în totalitate neagră

„Sunt fericit ca un copil. Sunt atât de multe schimbări. A fost interesant să vezi designerii și toată echipa lucrând la crearea unei opere de artă.”, a declarat LEWIS HAMILTON, pilot Mercedes.



Coechipierul lui Hamilton, George Russell va debuta la Mercedes în acest sezon și îl va înlocui pe finlandezul Valtteri Bottas.



„Eu și Lewis am făcut multe tururi la simulator cu această mașină, am văzut design-ul ei și am asistat la diferite prezentări, dar acum vedem rezultatul muncii enorme a tuturor oamenilor din echipă iar bolidul arată incredibil.”, a relatat GEORGE RUSSELL, pilot Mercedes.

În sezonul precedent, Lewis Hamilton a ratat titlul în detrimentul olandezului Max Verstappen de la Red Bull Racing. În schimb, Mercedes a câștigat pentru a 8-a oară la rând titlul la constructori.



Primele antrenamente oficiale înaintea noului sezon sunt programate pentru 23-25 februarie, la Barcelona. Etapa inaugurală a Campionatului Mondial de Formula 1 va avea loc la Bahrain, pe 20 martie.