Leul, stabil și în 2022. Moneda naţională s-a apreciat faţă de euro cu 4,8 %

În 2021, leul a avut cel mai stabil curs faţă de dolar din ultimii 15 ani. Astfel, diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic curs a fost de doar 90 de bani. Cifrele mai arată că moneda naţională s-a apreciat faţă de euro cu 4,8 la sută, iar în faţa dolarului a scăzut cu 3,3 procente.

"Leul moldovenesc a variat de la 18,09 lei cel mai înalt curs înregistrat în 2021 până la 17,19 lei cel mai mic curs înregistrat în 2021 diferenţa a fost de doar 90 de bănuţi. Variaţia a fost de 5,2 procente. Intervenţia BNM a fost benefică în sensul că am avut un leu stabil, chiar dacă am avut un şoc legat de consum, chiar dacă am avut cel mai mare şoc energetic din istoria noastră", a declarat expertul economic, Veaceslav Ioniță.

Experţii se aşteaptă la un leu stabil şi în 2022.

"Deficitul valutar în 2022 va fi cu mult mai mic decât în 2021. În 2022 inflaţia va fi mai mică, cel puţin în a doua jumătate a anului estimăm că inflaţia va scădea, lucru care va permite BNM să permită leului să se ducă la o uşoară depreciere".

Totuşi, Veaceslav Ioniţă susţine că, de obicei, leul se depreciază în primăvară.

"Exact atunci când agricultorii fac achiziţii leul moldovenesc se depreciază şi atunci ei sunt nevoiţi să plătească cu trei procente mai mult numai din cauza cursului valutar pentru toate imputurile lor asta înseamnă sute de milioane de lei pierderi anuale, deci Banca Naţională trebuie să fie foarte atentă la acest aspect deoarece politica ei valutară creează senzaţia că se joacă în favoarea cuiva şi categoric în defavoarea agricultorilor".

Potrivit datelor statistice, anul trecut persoanele fizice au vândut valută în valoare de 4 miliarde de dolari. Este o sumă record pentru ţara noastră şi cu 600 de milioane de dolari mai mare decât în 2020. Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru weekend un curs de 17 lei şi 90 de bani pentru un dolar şi 19 lei şi 97 de bani pentru un euro.