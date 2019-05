Lesnic despre decizia Tiraspolului: Suntem bucuroși, dar așteptăm și impactul, ca să nu fim doar creduli (VIDEO)

Victorie pentru partea moldovenească în procesul de reglementare transnistreană. Tiraspolul dă înapoi şi anulează aşa-numitele decrete emise în ianuarie prin care a declarat satul Varniţa drept teritoriu controlat temporar de Republica Moldova, anunţă Guvernul.

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic a declarat cum s-a ajuns la această înțelegere, după ce acest decret a fost anulat.

"Problema Varnița a fost pe agenda noastră constantă împreună cu OSCE, imediat după emiterea acestui decret a liderului de la Tiraspol, am fost mereu în contact cu administrația publică locală și cu primarul de la Varnița.

Ne-am deplasat de câteva ori și am discutat atât cu administrația cât și cu locuitorii. Am făcut un impact a rezultatelor negative cu care se confruntau locuitorii și am prezentat lista problemelor organizației securitate și cooperare în Republica Moldova. Drept urmare, inclusiv și domnul Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova, a solicitat Ministerului Afacerii Externei să informeze toți actorii din formatul 5+2, această problemă a fost cunoscută și în repetate rânduri, noi am încercat să găsim de fiecare dată soluții pentru această problemă. Mult mai mult a fost inventivi, atunci când am lansat o invitație reprezentantului din Federația Rusă din formatul 5+1, să se deplaseze împreună cu noi, să vorbească cu locuitorii și cu administrația publică locală, iată că după această vizită și concluziile la care am ajuns au fost prezentate și în cadrul vizitei reprezentantului special Franco Frattini la Chișinău.

Suntem bucuroși, astăzi a fost renunțat la această ideie și vom încerca să vedem și impactul, să nu fim doar creduli că este renunțarea la această decizie, dar vom reveni și în teritoriu pentru a verifica impactul după această decizie de astăzi", a declarat Cristina Lesnic.

Totodată viceprim-ministrul a menționat că în aceste zile s-a întâlnit cu reprezentantul special al OSCE Franco Frattini și au ajuns la mai multe înțelegeri.

"Noi am discutat o gamă foarte largă pe aceste subiecte, cele care au fost anunțate la briefingul de presă, și am ajuns la concluzia că actorii din formatul 3+2 ar fi bine să mergă și în teritoriu. De fiecare dată când apare și câte o problemă să meargă și ei în teritoriu și să discute cu locuitorii. Am considerat că este o decizie bună și va fi ceva mult mai practic pentru noi, nu vom avea întrevederi doar la Tiraspol și Chișinău, dar vom merge să vorbim și cu locuitorii", a spus Cristina Lesnic.