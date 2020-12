Leonid Oleinicenco: Anul 2020 a fost unul dificil pentru fotbalul moldovenesc

Anul 2020 a fost unul dificil pentru fotbalul moldovenesc. Declarația a fost făcută de președintele federației de fotbal din țara noastră, Leonid Oleinicenco, în cadrul unui interviu exclusiv oferitul postului nostru de televiziune.Echipa națională a jucat 9 meciuri, în care a obținut 2 egaluri și a suferit 7 înfrângeri. La nivel de club, cea mai bună prestație pe arena internațională, a avut-o Sheriff Tiraspol, care a ajuns în turul 3 preliminar al Ligii Europei."Dacă vorbim din punct de vedere a acțiunilor sportive, sigur, lasă de dorit. Realizări nu prea am avut. Campionatul l-am pornit mai târziu. Mă refer la toate categoriile, inclusiv fotbalul feminin, fotbalul de copii și juniori."Oleinicenco a mărturisit că pandemia de coronavirus a dat mai multe planuri peste cap. Competiții și evenimente importante, care urmau să aibă loc în Republica Moldova, au fost anulate din cauza situației epidemiologice ce a afectat întreaga lume."Era preconizată desfășurarea cupei intercontinentale în Republica Moldova la nivel de fotbal 6 pe 6, 8 pe 8. Era preconizată competiția internațională, Campionatul European, la fotbal pe plajă."Potrivit șefului forului național de profil, în 2020 au fost înregistrate și realizări ce țin de viitorul fotbalului moldovenesc."Am reușit să finisăm elaborarea strategia de dezvoltare a fotbalului pentru următorii 5 ani. Am și început implementarea acesteia. Am semnat un acord de parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în baza căruia deja am început să implementăm câteva proiecte foarte importante pentru republica noastră din puncte de vedere a perspectivei dezvoltării fotbalului."La final de an, Leonid Oleinicenco a ținut să transmită și un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă."Stimați amatori ai fotbalului moldovenesc! Vă doresc un an cât mai reușit, cât mai productiv, astfel că dacă vom reuși să ne unim forțele noastre să implementăm cu succes strategia noastră națională de fotbal. Să ne bucurăm împreună de reușitele selecționatelor naționale de fotbal și de participarea cluburilor pe arena internațională!"